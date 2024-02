Carne in crisi? Cargill compra due stabilimenti per aumento domanda

Cargill ha acquistato due impianti di lavorazione della carne negli Stati Uniti. L'operazione, di cui non sono stati resi noti i dettagli finanziari, è stata conclusa per espandere la produzione e la distribuzione di carne bovina e suina pronta per la vendita ai dettaglianti della regione nord-orientale degli Stati Uniti.

Il motivo dell'operazione è spiegato dalla stessa azienda in una nota. "Poiché la domanda dei consumatori statunitensi di opzioni proteiche 'comode e convenienti' continua a crescere -dicono dalla società Usa-, Cargill annuncia oggi di aver investito in due impianti di lavorazione per espandere la produzione e la distribuzione di carne bovina e suina pronta per l'inscatolamento per i supermercati ai dettaglianti della zona nordorientale del paese".

Gli impianti per la lavorazione della carne pronta per l'uso sono situati a North Kingstown, nel Rhode Island, e a Camp Hill, in Pennsylvania: in precedenza erano di proprietà di Cargill Infinity Meat Solutions, filiale di Ahold Delhaize Usa. "I membri del team Cargill lavorano già in entrambe le strutture -sottolinea la nota-, frutto di una partnership a lungo termine con le aziende di Ahold Delhaize Usa per la produzione di carne bovina e suina macinata confezionata, tagli muscolari e prodotti a valore aggiunto come carni stagionate, marinate e impanate per i marchi di negozi al dettaglio statunitensi".

Cargill, aggiunge la nota, "continuerà a servire i marchi di Ahold Delhaize Usa nel Nord-Est, espandendo al contempo le proprie capacità di produzione e distribuzione di prodotti pronti per l'uso dai due stabilimenti ad altri rivenditori".

"Con questo investimento, ci auguriamo di continuare a collaborare con le aziende di Ahold Delhaize Usa e di portare ulteriori prodotti pronti per la conservazione di alta qualità a nuovi clienti al dettaglio -spiega Hans Kabat, presidente del Settore proteine di Cargill in Nord America-. Portando ai dettaglianti un maggior numero di prodotti proteici pronti per l'uso e a valore aggiunto, i loro dipendenti potranno dedicare meno tempo alla preparazione nel retrobottega e più tempo ad aiutare i clienti al banco della carne".