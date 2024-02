Gli studenti dell'università di Pollenzo al Training center Lavazza

Dal 12 al 16 febbraio 2024 gli studenti del primo anno dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo sono chiamati ad affrontare il "viaggio tematico" alla scoperta dei segreti relativi alla filiera del caffè grazie agli esperti del Training Center Lavazza pronti a spiegare tecniche e segreti nell'ateneo nato e promosso nel 2004 dall’associazione Slow Food. Gli studenti, infatti, parteciperanno allo stage nella sede torinese del Training Center Lavazza, la più grande rete di scuole di caffè al mondo, divenuto negli anni punto di riferimento per tutti i professionisti del settore.

Nel corso delle cinque giornate formative, gli studenti avranno la possibilità di apprendere i segreti relativi alla materia prima, all’arte e alla cultura del caffè e approfondire la tematica della sostenibilità, valore di grande rilevanza per Lavazza: in questo modo potranno affinare le proprie conoscenze sul caffè in maniera trasversale, dalla storia ai metodi di preparazione e degustazione, fino agli aspetti più manageriali.

Giuseppe Lavazza, presidente Gruppo Lavazza, e Marcello Arcangeli, direttore Training center Lavazza, accoglieranno gli studenti nella prima giornata, illustrando la storia ultracentenaria del gruppo, i progetti e gli obiettivi raggiunti negli anni. A seguire, i corsisti potranno conoscere la storia e la diffusione del caffè in Italia e nel mondo per poi passare alla classificazione botanica e alle fasi principali del ciclo produttivo, della raccolta e della lavorazione della materia prima, con un focus particolare sulle specie Arabica e Robusta.

Dal secondo giorno di stage, la mattina sarà dedicata all’apprendimento teorico, mentre nel pomeriggio gli studenti saranno divisi in gruppi per cimentarsi a rotazione in diversi laboratori pratici: potranno, per esempio, assaggiare diverse varietà di caffè e sperimentare i vari metodi di estrazione, così come cimentarsi nella perfetta preparazione dell’espresso e del cappuccino.

Le lezioni teoriche spaziano tra argomenti verticali sul core business Lavazza e temi più strategici per il gruppo in generale: da come avviene l’approvvigionamento della materia prima (in Lavazza e in generale), all’assaggio attraverso l’analisi sensoriale, utilizzando la terminologia appropriata per la descrizione organolettica, dal macro mondo CSR, quello della responsabilità sociale delle imprese, a come questo viene inteso e messo in pratica in Lavazza, alle strategie di marketing e comunicazione analizzando progetti aziendali di successo come Lavazza ¡Tierra! e 1895 Coffee Designers by Lavazza.

Infine, la mattina dell’ultimo giorno gli studenti saranno accompagnati in visita al principale stabilimento produttivo nonché all’area Factory 1895 Coffee Designers by Lavazza, in cui scopriranno uno spazio innovativo ed immersivo dove vivranno un’esperienza sensoriale focalizzata sull’eccellenza del caffè.

Continua così la storica partnership di Lavazza con Slow Food e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, iniziata nel 2005, per diffondere la cultura del caffè nel mondo attraverso la formazione.

Lavazza, lo ricordiamo, è stata la prima azienda a creare nel 1979 un ente interamente dedicato alla formazione: una vera e propria scuola del caffè che si è sviluppata dapprima in Europa e poi nel mondo, fino a contare oggi oltre 56 sedi nei 5 continenti nelle quali vengono formate ogni anno circa 30 mila persone.