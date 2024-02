Key Choice, a Rimini il futuro dell'energy a convegno

Si terrà il 27 febbraio a Rimini, alla vigilia di KEY2024, presso il Palacongressi, "Key Choice-Unlock the future of Ppa", organizzato da KEY (l'Expo europeo sulle energie rinnovabili e sul mercato dell'energia) in collaborazione con Elemens-Energy Boutique Consulting, boutique di consulenza specializzata nel settore energia.

Si tratta, sottolinea il comunicato ufficiale di presentazione dell'evento, "di un’occasione importante per mettere in contatto acquirenti e fornitori di energia rinnovabile, associazioni, enti ed esperti e approfondire il ruolo chiave dei Ppa nella transizione energetica, attraverso la condivisione di contenuti distintivi e la promozione del networking tra imprese". Ricordiamo che i Ppa sono i Power purchase agrreement, contratti che regolano la somministrazione di energia elettrica tra un soggetto produttore e un soggetto acquirente.

Key Choice-Unlock the future of Ppa è un progetto che organizza, in collaborazione con Elemens, un importante momento di networking tramite business meeting tra tutti i protagonisti: i produttori di energie rinnovabili, le imprese energivore, i trader, nel ruolo di facilitatori tra le parti, le istituzioni del settore elettrico, gli istituti finanziari.

I contenuti vanno politiche energetiche, regolazione dei mercati e sfide tecnologiche alla bancabilità e fiscalità, alle opportunità per le imprese italiane, al confronto tra investitori, sviluppatori, produttori, trader e consumatori attraverso testimonianze sulle reciproche strategie di sviluppo fino alla comprensione di rischi e opportunità del mercato elettrico italiano per la valutazione degli investimenti.

Il tema al centrro dei convegni di Key Choice-Unlock the future of PPA riguarda, in primis, la crisi energetica che, sottolinea la nota di presentazione, "ha svelato, in tutta evidenza, le fragilità del sistema energetico italiano. È emersa la necessità di mettere in sicurezza una parte della fornitura elettrica, aumentandone la prevedibilità del costo: è così che negli ultimi 18 mesi il numero dei long term Ppa stipulati tra grandi consumatori e produttori da fonti rinnovabili in Italia è aumentato. Le recentissime misure sull’energy release rendono l’unione delle imprese energivore e dei produttori di energie rinnovabili ancora più solida e conveniente".

"Si darà spazio -prosegue la nota- all’interazione tra le parti, in un evento B2B che si candida a fondamentale momento di incontro sul tema dei nuovi PPA in Italia. Verranno analizzate in ogni sfaccettatura le possibili forme di accordo tra domanda e offerta nel mercato elettrico, anche alla luce dei nuovi elementi di regolazione (energy release), dando voce ad analisti, operatori, consumatori, istituti finanziari, studi legali e fiscali, e istituzioni".

Per i produttori di energie rinnovabili, conclude la nota, partecipare al convegno è l'occasione giusta per "stipulare contratti di energia a tariffa fissa con consumatori energivori, scandagliare opportunità di networking e sviluppare nuove opportunità di business". Per i buyer è l'occasione per approfondire il "funzionamento e i vantaggi dei Ppa, incontrare aziende che hanno già intrapreso questo percorso (case history) e valutare le proposte dei produttori". Infine, per gli investitori è "il momento perfetto per individuare progetti su cui investire, intercettare delle controparti affidabili nella realizzazione di un contratto ppa in tutti i suoi settori".