Verso Beer&Food Attraction: AssoBirra conferma patrocinio

AssoBirra, l’associazione più rappresentativa del settore birrario in Italia, rinnova la propria presenza e il patrocinio a Beer&Food Attraction, il salone di Italian Exhibition Group dedicato a birre, bevande, food e tendenze per l’out of home. Durante l’evento, che si terrà in Fiera a Rimini dal 18 al 20 febbraio, l’associazione sarà protagonista di diversi appuntamenti che la vedranno portavoce dell’intero comparto brassicolo che con il suo indotto occupa circa 103.000 lavoratori e genera oltre 10 miliardi di euro di valore condiviso, ricoprendo un ruolo strategico per l’economia italiana.

Di seguito i principali appuntamenti a cui AssoBirra prenderà parte attivamente:

- Domenica 18 febbraio ore 11:30, Horeca Arena, Pad. C3: Opening Beer&Food Attraction 2024. Durante l’evento che darà il via alla nona edizione della fiera, il presidente di AssoBirra Alfredo Pratolongo, sarà presente per un saluto introduttivo.

- Domenica 18 febbraio ore 16:30, Fic Arena, Pad. A3: Showcooking AssoBirra in collaborazione con Federazione Italiana Cuochi - Fic. Una bevanda dai mille gusti e sfaccettature come la birra può facilmente essere l’abbinamento ideale per un buon piatto, portando così una nuova concezione del food pairing. In un appuntamento imperdibile per apprezzare il potenziale della birra come compagna ideale per accompagnare i nostri pasti, un beer sommelier in rappresentanza di AssoBirra proporrà diverse tipologie di birra in grado di esaltare i sapori e le proprietà di tre piatti preparati live da uno chef della Federazione Italiana Cuochi.

- Lunedì 19 febbraio ore 10:30 - 12:30, Sala Neri - Hall Sud: Congresso dell’Horeca a cura di Italgrob. Nel congresso di Italgrob, il presidente di AssoBirra Pratolongo, prenderà parte alla tavola rotonda dei presidenti delle associazioni di categoria, un momento di confronto sulle prospettive di settore, tra nuovi consumi e scenari in un contesto in evoluzione.