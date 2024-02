Ferrarelle: al via progetto formativo

Ferrarelle ha avviato un Percorso di Formazione per le Competenze Trasversali e L’Orientamento intitolato “Ferrarelle, un’impresa effervescente”. Si tratta di un percorso di formazione online che fornisce agli studenti l’opportunità di imparare e conoscere e racconta loro come funziona un’impresa attraverso l’esempio di Ferrarelle: una full immersion alla scoperta di molti e diversi lavori e delle loro competenze. Tra i contenuti del percorso ci sono interviste a figure della società che raccontano ai partecipanti quali sono i valori e la mission di Ferrarelle e moduli formativi che contribuiscono allo sviluppo di competenze legate all’imprenditorialità ma anche competenze di educazione civica e trasversali quali autonomia, pensiero critico, empatia e consapevolezza di sé. L’obiettivo è quello di raggiungere e coinvolgere 2500 studenti entro luglio.

“I giovani italiani si trovano ad affrontare un panorama di scelte molto vasto, che alle volte può confondere. L’idea di proporre il percorso di orientamento in Ferrarelle nasce anche dalla voglia di rispondere a questa necessità. Dare la possibilità ai ragazzi di toccare con mano una realtà aziendale fin da giovani, è sicuramente un’opportunità oltre che una risorsa. Questa opportunità rappresenta quindi un momento per interrogarsi rispetto le scelte che dovranno intraprendere. Quello per le nuove generazioni è un impegno che desideriamo portare avanti con grande entusiasmo e concentrazione, con l’obiettivo di contribuire alla crescita delle loro capacità e dei loro talenti”, dichiara Michele Pontecorvo Ricciardi, vicepresidente Ferrarelle Società Benefit.

Durante il canonico percorso di formazione, gli studenti entrano in contatto con le realtà aziendali in una fase più avanzata ma sempre più emerge la necessità discoprire e conoscere il mondo lavorativo con anticipo, per poter sviluppare maggior senso critico rispetto le preferenze e conseguenti future decisioni in ambito formativo e a seguire lavorativo. In questo contesto Ferrarelle Società Benefit si pone come obiettivo quello di accorciare queste tempistiche e creare l’opportunità anche per i ragazzi più giovani di avvicinarsi all’universo lavorativo aziendale, creando nuove prospettive e interesse per il futuro che li attende. Un’iniziativa che mira ad accrescere l’interesse dei giovani verso il mercato del lavoro e a conciliare un tasso di posti vacanti relativamente contenuto con le difficoltà da parte delle imprese di reperire personale qualificato, soprattutto in un contesto come quello attuale in cui si manifesta un significativo mismatch tra domanda e offerta di lavoro, come testimoniato dai dati Istat secondo cui il tasso di posti vacanti nell’ultimo trimestre del 2022 pari al 2,3 per cento sia per il settore dell’industria che per quello dei servizi.

Il percorso di formazione online è suddiviso in sei moduli, durante i quali gli studenti potranno fruire di interviste a svariate figure della società, approfondimenti sull’importanza del legame dell’azienda con il territorio oltre che entrare in contatto con i valori e la mission aziendali. Ferrarelle Società Benefit nel promuovere il Percorso di Formazione per le Competenze Trasversali e L’Orientamento si affianca a La Fabbrica, Ente di Formazione per il personale docente della scuola italiana accreditato dal Ministero dell'Istruzione, per supportare e stimolare i giovani talenti, promuovendo un percorso dedicato alla scoperta delle dinamiche del fare impresa e dei valori alla base di una realtà che lavora con un bene prezioso come l’acqua: “Ferrarelle, un’impresa effervescente. Il Pcto è attivo sulla piattaforma https://www.wonderwhat.it/ e l’iniziativa viene promossa sulla piattaforma scuola.net e sulla relativa pagina Facebook, attivata anche una campagna social sul canale di Wonderwhat.