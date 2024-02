Bergamo inaugura oggi la nona Agri&Slow Travel Expo - Fiera dei Territori

Inaugurata oggi alla Fiera di Bergamo Agri & Slow Travel Expo - Fiera dei Territori, salone internazionale che promuove il turismo "lento" e sostenibile in programma fino al 18 febbraio. Al taglio del nastro ha partecipato l’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco. “Regione Lombardia –ha sottolineato l'assessore–, è orgogliosa di questo evento che da anni è punto di riferimento a livello internazionale per gli operatori e il grande pubblico. Ed è proprio questa la formula vincente: far incontrare l’offerta e la domanda e creare uno spazio in cui l’una incentivi l’altra, in uno scambio che diventa un arricchimento per tutti”.

Franco ha sostenuto fino dall’inizio lo sviluppo di questo evento giunto alla nona edizione. “Qui abbiamo dato vita ad un nuovo modo di pensare la nostra bellissima Italia. Non più solo grandi attrazioni e città capoluogo, ma piccoli borghi e tradizioni gastronomiche, natura vissuta 'slow' e sport. Il viaggio diventa così emozione, esperienza e contatto diretto con i territori”.

L’evento taglia in splendida forma il traguardo della 9ª edizione, occupando 13mila metri quadrati del polo fieristico di via Lunga (i due padiglioni A e B e la Galleria centrale) e confermando l’ingresso gratuito: orari, dalle 10 alle 19. Forte delle esperienze delle passate edizioni, si consolida ulteriormente la formula double face, che abbina alla variegata Fiera dei territori, allestita fino a domenica 18 febbraio per il grande pubblico, un’area B2B riservata agli operatori del settore (AT&ST Expo) prevista per oggi 16 febbraio. Quest’anno sono ben otto i temi portanti della manifestazione, tutti di grande attualità, con focus mirati e approfonditi: enogastronomia, cicloturismo, montagna, cammini, accessibilità, vie d’acqua, folklore e accessibilità.

La manifestazione è organizzato da Promoberg.