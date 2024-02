Nestlé: Geraldine Matchett proposta come membro del CdA

Nestlé proporrà Geraldine Matchett come membro del suo Consiglio d'Amministrazione. La manager è stata in precedenza co-amministratore delegato e direttore finanziario di Dsm-Firmenich AG, un'azienda di nutrizione, salute e bellezza. L'elezione avrà luogo durante l'assemblea generale annuale della società svizzera, prevista il 18 aprile 2024.

Dopo dodici anni di servizio dedicato a Nestlé, Henri de Castries non si candiderà alla rielezione nel Consiglio di amministrazione. Inoltre, Kimberly A. Ross, che ha prestato servizio nel consiglio di amministrazione negli ultimi sei anni, ha deciso di non candidarsi alla rielezione per motivi personali. Tutti gli altri membri del Consiglio e il presidente saranno proposti per la rielezione individuale.

"A nome dell'intero Consiglio, vorrei esprimere la mia sincera gratitudine a Henri de Castries e c per il loro eccezionale servizio e gli importanti contributi", ha affermato Paul Bulcke, presidente del Consiglio di amministrazione di Nestlé. "Henri de Castries è stato il nostro Lead Independent Director negli ultimi sette anni e, come vicepresidente negli ultimi sei, ha svolto un ruolo chiave nella nostra governance. Gli siamo grati per il suo contributo alla forte esperienza professionale e al background diversificato del nostro Consiglio. Sia lui che Kimberly A. Ross hanno mostrato grande dedizione a Nestlé. Allo stesso tempo, siamo lieti di proporre Geraldine Matchett come nuovo membro del Consiglio. La sua vasta esperienza di lunga data come Ceo e Cfo contribuirà in modo significativo alla visione strategica del Consiglio, alla competenza operativa e finanziaria".

Con la nomina proposta, il Consiglio di Nestlé sarà composto da 14 membri, di cui 12 amministratori indipendenti. Nestlé si impegna ad aggiungere continuamente competenze e conoscenze di diverso tipo al proprio consiglio di amministrazione. Cittadinanza svizzera, britannica e francese, Geraldine Matchett vanta un'esperienza rilevante nel settore nonché una solida esperienza nella gestione aziendale generale, nella strategia e nella finanza, avendo ricoperto il ruolo di co-amministratore delegato e di Chief Financial Officer presso Dsm-Firmenich AG (ex Royal Dsm N.V.) fino a settembre 2023. Prima di Dsm, è stata Global Chief Financial Officer e membro dell'Operations Council del Gruppo Sgs in Svizzera. Ha ricoperto ruoli di revisore finanziario presso Deloitte e Kpmg ed è un dottore commercialista certificato nel Regno Unito.