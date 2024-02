Pac/2. Wojciechowski: "Negoziati da riaprire subito"

A sollecitare una rapida riforma della Pac c'è anche il commissario europeo all'Agricoltura Janusz Wojciechowski. “Dovrebbe essere possibile già riaprire i negoziati in questo", ha detto il commissario al termine del Consiglio Agrifish a Bruxelles (leggi notizia EFA News). “se vogliamo far qualcosa rapidamente per gli agricoltori. A breve termine, possiamo essere più flessibili a livello dell’interpretazione del concetto di circostanze straordinarie” per gli agricoltori “perché non sono in grado di operare normalmente”. Ancor prima della scadenza della Pac vigente (2027), “possiamo rispondere agli agricoltori anche riflettendo su una riapertura degli atti di base della Pac”, ha aggiunto Wojciechowski.

Secondo il presidente della Commissione Agricoltura al Senato Luca De Carlo, “le dichiarazioni di oggi del commissario Wojciechowski testimoniano ancora una volta come oggi l'Europa in agricoltura viaggi a trazione italiana. Solo ora, grazie al ministro Lollobrigida, l'Europa parla veramente la lingua degli agricoltori: è grazie a lui, infatti, che il clima e gli atteggiamenti nei confronti del mondo agricolo ed agroalimentare sono profondamente cambiati in Europa".

"La critica al Green Deal", ha proseguito De Carlo, "voluto da forze esterne al mondo agricolo; la strategia Farm to Fork, una forzatura che si pone obbiettivi velleitari, se non irraggiungibili nei tempi previsti; il voler riportare la Pac a misura di reale sostegno, con la necessità di trovare soluzioni diverse dalla messa a riposo dei terreni per preservare lo stato di salute della terra e con la proposta dell'attivazione di un piano straordinario per il ricambio generazionale e la diffusione di innovazione e servizi per le imprese agricole, per renderle più efficienti, vitali e sostenibili; la sburocratizzazione della Politica Agricola Comune; questi e tanti altri i temi sostenuti dal ministro e che stanno trovando sempre più spazio nel dibattito europeo".

Da parte sua, il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida dichiara: "Abbiamo apprezzato la conferenza stampa post Agrifish del Commissario europeo Janusz Wojciechowski, che", sostiene il ministro, "ha ringraziato l'Italia".

"L’Europa paga per non coltivare e non per lavorare. Serve garantire invece il giusto prezzo e trasparenza, dando valore al lavoro degli agricoltori agricoltori. Tutto questo è possibile grazie all’analisi dei dati che permette di avere il giusto il costo di produzione che compenserà l'agricoltore che così non dovrà essere assistito dai sussidi", ha detto ancora Lollobrigida, che ha auspicato anche un potenziamento della "gestione del rischio per affrontare il cambiamento climatico", accompagnata da un "cambiamento anche con il mondo assicurativo".