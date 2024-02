Consiglio UE: semplificare modifica Pac

Da parte del Consiglio dei ministri UE dell'Agricoltura, c'è "la volontà politica di rispondere in modo efficace alle preoccupazioni degli agricoltori". A riguardo, come primo passo, l'organismo ha concordato "una serie di misure concrete che dovrebbero costituire una priorità per la risposta a breve termine all'attuale crisi e ha offerto orientamenti politici per la futuro e per un approccio strutturale a medio e lungo termine". Così si legge in una nota del Consiglio Europeo, emessa a seguito della riunione di ieri, che ha trattato le attuali emergenze (leggi notizia EFA News) e le istanze degli agricoltori da ieri in piazza a Bruxelles (leggi notizia EFA News).

"Ci impegniamo ad alleviare le pressioni che stanno affrontando e a offrire loro soluzioni concrete", ha dichiarato David Carnival, vicepremier e ministro dell'Agricoltura del Belgio, Paese cui è affidata la presidenza UE di turno. "Le priorità per le misure di semplificazione concordate ridurranno gli oneri amministrativi per gli agricoltori e daranno loro la flessibilità di cui hanno bisogno. Guardiamo anche al futuro, per migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera alimentare, garantendo nel contempo il rispetto dei nostri impegni di sostenibilità ambientale".

I ministri dell'Agricoltura dell'UE hanno preso atto che il Consiglio europeo, nelle sue conclusioni del 1° febbraio 2024, ha ricordato il ruolo essenziale della politica agricola comune (Pac) nel rispondere alle preoccupazioni espresse dagli agricoltori e ha incaricato il Consiglio e la Commissione di portare avanti i lavori. Nel corso della riunione "il Consiglio ha accolto con favore le recenti decisioni annunciate dalla Commissione in tale contesto, quali l'esenzione parziale dalle norme sui terreni lasciati a riposo, il ritiro della proposta per un regolamento sull’uso sostenibile dei pesticidi (Sur) e le garanzie aggiuntive nella proposta di rinnovo delle misure commerciali autonome per le importazioni dall’Ucraina".

Nell'ambito dello scambio di opinioni, il Consiglio ha discusso le misure a breve termine volte a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi che gli agricoltori devono affrontare e ha sottolineato che l'UE dovrebbe reagire alle preoccupazioni degli agricoltori.

Il Consiglio ha basato la discussione sui suggerimenti avanzati dagli Stati membri in vista della riunione odierna, nonché su un documento contenente misure di semplificazione trasmesso dalla Commissione.

Inoltre, il Consiglio ha convenuto che il processo di modifica dei piani strategici della Pac andrebbe semplificato. A tal fine, la Commissione si è impegnata a collaborare con gli Stati membri per aiutarli a semplificare i loro interventi e facilitare le modifiche ai piani strategici. Il Consiglio ha invitato il Comitato speciale per l'agricoltura a continuare a esaminare i suggerimenti e le proposte discussi dai ministri, in linea con gli orientamenti politici forniti dai ministri, e a riferire al Consiglio.

Parallelamente, il Consiglio continuerà il dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura avviato dalla Commissione, per identificare le modalità per migliorare la Pac a lungo termine. La presidenza ha sottolineato l'importanza di garantire che la voce degli Stati membri sia ascoltata in questo processo. Infine, la presidenza ha concluso che riferirà al Consiglio europeo sull'esito della riunione del Consiglio.