Buon compleanno Cadbury: compie 200 anni il cioccolato british

Cadbury, il marchio più famoso di cioccolato inglese, compie 200 anni e festeggia con una nuova campagna pubblicitaria e con una serie di tavolette di cioccolato in edizione limitata. La nuova campagna integrata è intitolata "Yours for 200 Years": include uno spot televisivo intitolato Birthday e giocato tutto sulle campagne precedenti per dimostrare che c'è sempre stato 'un bicchiere e mezzo in ognuno", riferendosi al numero di bicchieri di latte presenti in ogni barretta da mezzo chilo di cioccolato al latte Cadbury, secondo la tradizione del marchio. La campagna riafferma il rapporto di lunga data del suo marchio Bournville con il pubblico britannico: include anche OOH (Out of Home advertising) e una campagna sui social media che mette le persone al centro utilizzando foto di famiglia reali e nostalgiche.



Fondata a Birmingham il 4 marzo 1824 da John Cadbury, che aprì un negozio grocery, una drogheria, diciamo, dove vendeva, tra le altre cose, cacao e bevande al cioccolato, il marchio è uno dei più amati e rispettato soprattutto dal pubblico inglese: non a caso, la nuova campagna Yours for 200 Years è stata sviluppata per celebrare l'essere parte della vita britannica da generazioni piuttosto che segnare una pietra miliare. Il claim fa perno sul senso di appartenenza alla nazione attraverso il valore condiviso della generosità, su cui Cadbury è stata fondata, e in prodotti che sono diventati parte della vita e della cultura britannica da 200 anni a questa parte.

L'annuncio di 60 secondi porta gli spettatori attraverso 200 anni di vita britannica, a partire dal 1824 viaggiando nel tempo mentre viene raccontata la storia di una bambina che compra alla mamma una barretta di Cadbury Dairy Milk per il suo compleanno.

Per celebrare il compleanno, l'azienda dolciaria ha anche prodotto una gamma in edizione limitata di sette barrette Cadbury Dairy Milk: sono state presentate la prima volta nel Regno Unito nel 1905 e poi sono diventate le preferite dai consumatori che, oggi, riconosceranno i design iconici delle confezioni dal loro passato. Cadbury sta inoltre collaborando con l'Alzheimer's Research UK e l'Alzheimer's Society of Ireland, riconoscendo il legame tra i design nostalgici delle confezioni e la memoria.

"Questo è un momento molto speciale per noi -spiega Elise Burditt, senior marketing director di Cadbury-. Non capita tutti i giorni di avere l'opportunità di celebrare un 200° anniversario, ma per noi questo è molto di più: è la celebrazione di 200 anni di presenza nella vita del pubblico britannico, riconoscendo che senza di loro non saremmo qui oggi. Vogliamo dimostrare che i valori su cui Cadbury è stata fondata a Birmingham 200 anni fa sono ancora validi oggi, con le persone e con uno spirito generoso al centro di tutto ciò che facciamo".



Lo storico marchio è stato rilevato da Mondelēz International nel 2010: lo storico stabilimento di Bournville, a Birmingham, ha ricevuto tre anni fa un investimento di 15 milioni di sterline (pari a oltre 17,5 milioni di Euro) per migliorare la produzione.



"Non vediamo l'ora di festeggiare i 200 anni di Cadbury quest'anno -sottolinea Bryony Tate, Cadbury brand manager di Mondelēz-. Il pubblico britannico ha avuto un ruolo così importante nella nostra storia che siamo orgogliosi di celebrare il fatto di appartenere loro come marchio riconoscibile. Speriamo che il lancio del nostro packaging Limited Edition Cadbury Dairy Milk Bar porti un sorriso sui volti delle persone, con i sette design retrò che offrono qualcosa a ognuno".