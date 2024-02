Giovani agricoltori: disegno di legge passa al Senato

E' passato definitivamente anche al Senato il disegno di legge a sostegno dell'imprenditoria agricola giovanile. Il testo è stato approvato dall'aula di Palazzo Madama con 80 voti favorevoli, 37 contrari e 20 astenuti. Le nuove norme tutelano gli agricoltori di età compresa tra i 18 ei 41 anni.

E' previsto, come ricordato dal relatore Giorgio Bergesio (Lega), "un fondo per favorire il primo insediamento dei giovani, istituito nello stato di previsione del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, destinato anche a cofinanziare i provvedimenti di natura regionale o delle Province autonome per favorire il primo insediamento dei giovani nel settore dell'agricoltura".

La norma introduce agevolazioni fiscali, come nel caso del "pagamento di un'imposta sostitutiva determinata applicando l'aliquota del 12,5 per cento alla base imponibile, costituita dal reddito d'impresa prodotto nel periodo d'imposta". Tale agevolazione fiscale è riconosciuta a condizione che le imprese giovanili non abbiano esercitato nei tre anni precedenti altra attività agricola. Per l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze si prevede "un corrispettivo non superiore ai 200.000 euro, sul compenso per l'attività notarile, determinato nella misura prevista dalla tabella notarile vigente, ridotta della metà".

Sarà anche possibile avere un credito d'imposta per le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione pari all'80%, per un importo massimo di 2.500 euro. Verrà infine costituito un Osservatorio nazionale per l'imprenditoria e il lavoro giovanile in agricoltura presso il ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Da parte sua, il presidente della Commissione Agricoltura alla Camera Mirco Carloni , primo firmatario del ddl, sottolinea: "In questa legge c'è un articolo specifico per finanziare, con un'importante defiscalizzazione, i costi per la formazione, perché fare l' agricolo nel 2024 significa avere nozioni di marketing, di finanza. Certamente si potrà finanziare anche in modo più strutturale gli investimenti, che non sono quelli che già finanziano i Psr regionali, perché molti hanno bisogno anche di piccoli investimenti". "Voglio dedicare questa legge ai tanti ragazzi e ragazzi che ho incontrato in questi anni che si mettono in questo settore dando l'anima ea volte non si sono sentiti sostenuti", conclude Carloni .

"Il provvedimento che approviamo oggi non è risolutivo per l'agricoltura giovanile, ma questa è la cornice all'interno della quale esiste una nuova visione. Mettiamo al centro i giovani e il loro futuro", ha commentato dopo il voto Luca De Carlo , presidente della Commissione Agricoltura al Senato. "Ci stanno a cuore i nostri ragazzi e bisogna riconoscere che se oggi non c'è un passaggio generazionale tra genitori e figli è perché i genitori lo temono. Su questo bisogna agire e non sulla dittatura green: bisogna sostenere il reddito degli agricoltori".