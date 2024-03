Arriva a Firenze il Magnifico olio extravergine

Arriva a Firenze Il Magnifico, il premio che da 12 anni promuove la cultura dell'olio di qualità. Un premio che torna alle origini, alla culla del Rinascimento che ne ha ispirato anche il nome e la filosofia. Le premiazioni si svolgeranno mercoledì 13 marzo 2024 alle 17.30 presso il Circo-lo Teatro del Sale. Il Magnifico, lo ricordiamo, è il premio indipendente e di respiro internazionale che ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei produttori di extra qualità olearia europei e mettere in evidenza i migliori oli pronti per chef, buyer, foodies e consumatori di tutto il mondo.

Questa è l’edizione record per campioni ricevuti da fuori Italia: Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, Turchia, Creta, Slovenia, ma soprattutto Croazia che si conferma terra di straordinarie potenzialità. Il Mediterraneo, infatti, è il bacino del premio: un vero e proprio “torneo”, che vede la produzione europea suddivisa in 7 macro aree con connotazioni produttive similari, da ognuna delle quali uscirà una lista di finalisti con un vincitore, che concorreranno per Il Magnifico 2024.

L’evento è realizzato in collaborazione con Estra, Chiantibanca, Vetreria Etrusca, Valoritalia e con il sostegno di Società Pesciatina d’Olivicoltura, Vivai Sonnoli-Cinelli, Agromillora, Vetreria Fara e Connecta. La 12a edizione rinnova la collaborazione con il Banco Alimentare per la donazione di tutte le campionature di olio inviate al concorso e non utilizzate, affinché nemmeno una goccia di questo prezioso alimento vada sprecata e perché la qualità di un elemento così salubre non sia privilegio solo di pochi.

All'evento saranno presenti esponenti di spicco del panorama olivicolo Europeo e verrà assegnato il Premio “Massimo Pasquini”, personaggio dell’olio dell’anno e nominati i nuovi Ambasciatori dell’Olio. Da questa edizione, la manifestazione si arricchisce del premio Produttore Eroico ispirato a Fabio Picchi, chef toscano, anzi fiorentino, venuto a mancare il 25 febbraio 2022, uomo che ha fatto dei concetti di "qualità e sostenibilità" elementi portanti di tutta la sua storia imprenditoriale e ristorativa.

Premio inedito è il Best Oil Hospitality per la miglior ospitalità turistica in ambito Europeo attivata tramite l'oleoturismo. Saranno assegnati i premi per i miglior classificati nelle 7 macro Aree di Produzione Europee che entreranno così di diritto come finalisti e tra loro sarà decretato il vincitore assoluto, Il Magnifico 2024. A maggior tutela delle aree più lontane dalla Toscana, l'assaggio di tali zone viene fatto da panel in loco.

Sarà, inoltre, conferito il premio Masterpiece-Piccolo Capolavoro, al miglior campione presentato che però non raggiunge i 1.000 litri di produzione (soglia minima per ambire a Il Magnifico). Infine saranno aggiudicati il premio Azienda dell’Anno, Miglior Azienda New Entry e il Menvra d’Oro, l’azienda che ha ottenuto storicamente il maggior punteggio.

L'obiettivo dell’associazione culturale Premio il Magnifico, European extra quality olive oil award, è quello di "rendere l'olio extravergine d’eccellenza un bene prezioso e riconoscibile". Per questo è fondamentale che all'olio di qualità venga riconosciuto il giusto valore: per permettere agli agricoltori di poter continuare a prendersi cura del territorio e consentire e a noi di avere sulle tavole un alimento indispensabile per la dieta Mediterranea e la tutela della nostra salute".

Per garantire la segretezza degli assaggi e il corretto svolgimento del processo di selezione del vincitore da parte dei tre panel, l’organizzazione de "Il Magnifico" si è affidata a Valoritalia, ente leader in Italia per la certificazione nel settore agroalimentare: tutti i campioni, provenienti da diverse regioni Italiane ed estere, sono stati inviati alla sede toscana dell’ente, all’interno di bottiglie standard non riconoscibili e con un packaging diverso da quello utilizzato per la loro commercializzazione. Su ciascuna bottiglia sono stati apposti adesivi indelebili riportanti un codice identificativo che ne facilita la classificazione e ne garantisce l’assaggio segreto. Infine, per preservarne le caratteristiche organolettiche, i campioni sono stati stoccati in magazzini a temperatura controllata e lontani da fonti di luce diretta.