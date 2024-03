Pugliaevoworld: tutta la Puglia dell'extravergine in un click

Brand, promozione e valorizzazione dell’olio. La Regione Puglia con l’assessorato all’Agricoltura scende in campo per agevolare la conoscenza e la commercializzazione dell’oro verde di Puglia con una serie di attività, in presenza e sui canali digitali. Si parte dalla partecipazione alla sedicesima edizione di Olio Capitale, in programma al Trieste Convention Center dall’8 al 10 marzo, passando per il portale bilingue in italiano e inglese Pugliaevoworld e lo spot dedicato all’Olio Ambasciatore di Puglia.

Sono tre le iniziative congiunte presentate quest’oggi alla stampa dall’assessore regionale all'Agricoltura Donato Pentassuglia, utili per promuovere su scala nazionale e internazionale, tra i consumatori e tra gli addetti ai lavori, l’olio extravergine d’oliva, al termine della campagna olearia 2023-2024 che ha portato la Puglia a produrre oltre il 60% dell'olio italiano.

“La Regione Puglia investe non solo in promozione e valorizzazione ma anche digitalizzazione e innovazione tecnologica applicata per tutto il sistema olivicolo e oleario di qualità", ha esordito l’assessore Pentassuglia. "La nostra regione vanta una vocazione millenaria di produzione di olio extravergine di oliva di qualità. I nostri olivicoltori hanno saputo tramandare una varietà di cultivar di olive, dalle quali derivano grazie ai blend oltre che ai monocultivar, oli pregiati e adatti ad ogni gusto e ogni utilizzo. L’anello mancante della filiera olivicola era di un consolidamento del brand Puglia per l’extravergine, sia a livello nazionale che internazionale. I nostri olivicoltori e frantoiani, gli imbottigliatori, i ristoratori, tutti coloro che lavorano con questo prodotto hanno necessità di una promozione che sia continuativa e rafforzi sempre di più la percezione da parte dei consumatori del valore del nostro olio evo".

"Lavoriamo, come istituzione e al fianco dei privati, per far crescere sempre di più la quantità di olio venduto imbottigliato e con etichetta, unico passo in avanti che può portare al giusto reddito per chi produce l’olio evo. Queste sono le premesse che mi hanno portato a lavorare, con tutto l’assessorato che ringrazio per l’impegno, su diverse progettualità, nelle quali sono comprese lo spot, la partecipazione alla fiera Olio Capitale ed il portale Pugliaevoworld”, conclude l'assessore.

Lo spot “Ambasciatore di Puglia” a firma del regista barese Alessandro Piva, è disponibile a questo link https://vimeo.com/883242923/b46fad0de5. Un pranzo tra amici e un dono speciale, un filo d’olio che racconta di legami antichi, della forza e della bellezza del territorio pugliese e di un mangiar sano e consapevole, nel pieno rispetto dei dettami della Dieta Mediterranea. Con lo spot è “un prodotto", ha dichiarato Piva, "che posiziona l’olio in un modo diverso: non è solo il frutto della terra, del lavoro dei contadini e di questa meravigliosa terra, ma è anche un prodotto che possiamo regalare, che posizioniamo sulle tavole degli italiani in un modo innovativo".

Durante le giornate di Olio Capitale la Regione Puglia, in stretta sinergia con l’associazione Città dell’Olio, promuoverà durante una serie di convegni e talk organizzati negli spazi istituzionali il valore salutistico degli oli extravergine d’oliva prodotti in Puglia, coniugandolo con il coinvolgimento attivo delle città pugliesi nella strategia di valorizzazione delle diverse cultivar, volàno fondamentale per l’oleoturismo pugliese.