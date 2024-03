Pasqua, è boom di colomba tradizionale

I professionisti della pasticceria possono contare sul supporto e sull'esperienza di Eurovo, specialista da oltre 70 anni nella produzione di uova e ovoprodotti.

Per gli italiani, ogni ricorrenza è l’occasione perfetta per riunirsi a tavola e assaporare i sapori della vera tradizione italiana. Come la Pasqua, tra le festività più amate grazie alle innumerevoli ricette che caratterizzano le differenti cucine regionali e soprattutto per la Colomba, il lievitato che unisce lo Stivale da Nord a Sud nel segno della dolcezza. Insomma, la colomba è il simbolo più amato della stagione pasquale. Ma, attenzione: è un lievitato regolato da decreto ministeriale: la colomba, per chiamarsi tale, deve rispettare il Decreto Ministeriale del 22 luglio 2005 che prevede, tra gli ingredienti dell’impasto: «uova di gallina di categoria A o tuorlo d'uovo, o entrambi, in quantità tali da garantire non meno del quattro per cento in tuorlo». Le uova devono quindi essere fresche, così come il tuorlo, fondamentale nella preparazione dei dolci lievitati per la sua capacità emulsionante, necessaria per legare l’acqua alla materia grassa.

Così Eurovo, specialista da oltre 70 anni nella produzione di uova e ovoprodotti, anche quest’anno mette a disposizione dei professionisti della pasticceria e della bakery Eurovo Service Élite, la linea premium dedicata al segmento professional.

“La colomba è tra i lievitati più iconici e non c’è pasticceria o bakery che non stia lavorando in queste settimane per proporre un dolce in grado di reinterpretare la tradizione in modo innovativo. Notiamo un rinnovato interesse dei consumatori verso i prodotti artigianali, segno che dimostra quanto non sia più solo il prezzo a determinare l’acquisto, ma anche l’origine delle materie prime e la qualità degli ingredienti. Per questo abbiamo rafforzato recentemente la nostra squadra di consulenti e pastry chef, per supportare gli operatori a offrire un prodotto sempre più eccellente”, ha dichiarato Danilo Ceci, Direttore Vendite Food Service di Gruppo Eurovo.

“La nostra linea Élite nasce per rispondere in modo puntuale, o perfino di anticipare, alle richieste di pasticceri e ristoratori. In un periodo di grande lavoro come la Pasqua, le nostre referenze sono ideali non solo per raggiungere performance elevate, ma anche per ottimizzare risorse e food cost e limitare sprechi, esigenze sempre più sentite dai professionisti” ha aggiunto Federico Lionello, Direttore Marketing e Commerciale di Gruppo Eurovo.

Per la preparazione di una colomba artigianale “a norma di legge”, Eurovo Service Élite propone il Tuorlo d’uovo e il Tuorlo d’uovo Speciale, ideale per dare alle preparazioni una colorazione più intensa. Questi ovoprodotti, ottenuti da tuorli di uova di categoria A 100% italiane da allevamento a terra, sono privi di conservanti aggiunti, provenienti da filiera certificata e integrata verticalmente, omogeneizzati e pastorizzati. Grazie a queste caratteristiche, consentono ai pasticceri di soddisfare pienamente le indicazioni previste dalla normativa, assicurando loro i massimi standard di qualità, freschezza, sicurezza e igiene. Il pratico formato da 1 kg in brik richiudibile consente, una volta aperto, di conservare il prodotto in frigorifero fino a 2 giorni, e di dosare inoltre con la massima precisione, evitando sprechi e preservando la freschezza.

Oltre a un portfolio di referenze professional performanti, Gruppo Eurovo offre agli operatori del Food Service una consulenza tailor-made grazie al team di consulenti e pastry chef interni e a un palinsesto di demo one-to-one, workshop e webinar formativi. Si tratta di momenti di scambio e di incontro indispensabili che nel tempo hanno permesso a Gruppo Eurovo di diventare un partner di riferimento per il mondo Food Service e di condividere valori come qualità, sicurezza alimentare, freschezza e sostenibilità, fondamentali per chi vuole offrire ai propri clienti un prodotto artigianale realizzato a regola d’arte.