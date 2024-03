Marr, balzo di redditività e utili: annunciato dividendo di 60 cents

Il Gruppo Marr ha chiuso il 2023 con ricavi totali consolidati a 2.085,5 milioni di euro con una crescita di 155,0 milioni rispetto al 2022. In forte recupero la redditività operativa con l’Ebitda consolidato attestato a 123,1 milioni di euro (82,1 milioni nel 2022) e l’Ebit pari a 84,9 milioni (46,2 milioni nel 2022). Quasi raddoppiato il risultato netto a 47,1 milioni (erano 26,6 milioni del 2022) nonostante maggiori oneri finanziari netti per 9,7 milioni per effetto dell’aumento del costo del denaro a partire dalla seconda metà del 2022.

Per la società del gruppo Cremonini (e quotata al segmento Star di Borsa Italiana), leader assoluto nella distribuzione al foodservice in Italia, l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2023 è di 223,4 milioni di euro e si confronta con 217,6 milioni del 2022.

Visti i risultati, il cda nella riunione odierna ha proposto all’Assemblea degli azionisti del prossimo 19 aprile la distribuzione di un dividendo lordo di 0,60 euro (0,38 euro l’esercizio precedente).

Il grosso delle vendite, per oltre 1,85 miliardi di euro, è stato realizzato con clientela dello Street Market (ristoranti e hotel non appartenenti a Gruppi o Catene) e National Account (operatori della ristorazione commerciale strutturata e della ristorazione collettiva). Il resto è andato verso grossisti (Wholesale, per la quasi totalità di prodotto ittico congelato).

Per quanto riguarda l'evoluzione del business, la società ha spiegato che "le vendite ai clienti della Ristorazione (Street Market e National Account) nei primi due mesi del 2024 sono coerenti con gli obiettivi di crescita e di marginalità attesi per l’anno. Tali risultati sono maturati in un contesto di consumi alimentari fuori casa in Italia che è atteso per l’intero anno 2024 in crescita (TradeLab, febbraio 2024) grazie anche a un positivo andamento del turismo".

Il gruppo ha confermato il piano di investimenti per potenziare e ammodernare la propria capacità operativa e ha annunciato che entro il 2° trimestre verrà inaugurata la nuova piattaforma di Marr Lombardia a Bottanuco (Bergamo), destinata all’incremento della presenza nella regione Lombardia, che è la prima in Italia per valore dei consumi alimentari fuori casa. L’inizio delle attività di distribuzione dalla nuova unità, una moderna struttura di oltre 14 mila metri quadri, è atteso per la prima metà del 2024 e l’investimento totale è previsto nell’ordine di circa 28 milioni di euro, di cui 21 milioni sono stati già effettuati al 30 settembre 2023.