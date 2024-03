Nestlé si allea con Synlait per ridurre gli impatti ambientali

Synlait Milk, Azienda lattiero-casearia neozelandese, ha stretto una partnership con Nestlé per finanziare nuovi metodi di riduzione delle emissioni in azienda. Lo conferma un comunicato congiunto delle due aziende secondo cui il co-investimento comporterà una "partnership unica a tre con gli agricoltori di Synlait". Secondo la nota, l'accordo (i cui termini finanziari e i dettagli dell'investimento non sono stati resi noti) è "incentrato su soluzioni pragmatiche all'interno delle aziende agricole che migliorano l'efficienza, come i sistemi di gestione degli effluenti, le opzioni di alimentazione rispettose delle emissioni, i test avanzati del suolo, i fertilizzanti alternativi e la piantumazione di alberi".

L'azienda lattiero-casearia ha aggiunto che la "partnership con i clienti" la aiuterà a raggiungere i suoi obiettivi di emissioni di gas serra. L'attuale obiettivo di sostenibilità di Synlait è una riduzione del 30% delle emissioni di gas serra in azienda per chilogrammo di sostanza secca del latte entro il 2028 rispetto all'anno di riferimento 2020. "Questo è un ottimo esempio di soluzioni proattive e guidate dall'industria che guidano l'innovazione lungo la catena di approvvigionamento, per soddisfare la domanda dei nostri clienti di prodotti di alta qualità e a basse emissioni -spiega Grant Watson, ceo di Synlait-. Il programma Lead With Pride di Synlait ha incentivato finanziariamente gli agricoltori a produrre alcuni dei prodotti lattiero-caseari più sostenibili al mondo, e questa partnership con Nestlé li aiuterà ad andare oltre, più velocemente. La partnership mira a ridurre i costi di implementazione e ad accelerare l'adozione degli strumenti di riduzione delle emissioni da parte degli agricoltori. Si basa sulle tecnologie disponibili sul mercato in questo momento e si espanderà nel tempo per includere le tecnologie emergenti non appena saranno disponibili". Secondo il ceo, il programma settennale si tradurrà anche in un aumento degli affari tra Synlait e Nestlé.

"Nessuno di noi può farcela da solo -aggiunge Patricia Stroup, responsabile globale degli acquisti di Nestlé-. La consapevolezza di ciò ci spinge a trovare nuovi modi di lavorare insieme e significa che dobbiamo collaborare con i nostri fornitori di prodotti lattiero-caseari per adottare nuovi metodi per ridurre le emissioni e con gli agricoltori per creare piani per il clima, il metano e l'agricoltura rigenerativa. Sebbene l'annuncio si concentra su ciò che può essere fornito ora, stiamo anche continuando a sviluppare nuovi modi per ridurre le emissioni attraverso la nostra ricerca e le partnership di ricerca esterne. Man mano che le nostre ricerche proseguono, le soluzioni più promettenti vengono testate nelle aziende agricole di ricerca prima di essere diffuse su scala più ampia. Siamo determinati ad attingere alla migliore scienza a livello mondiale, assicurando al contempo di fornire soluzioni che siano rilevanti a livello locale per gli agricoltori".