L'olio Magnifico è sardo: Alphabetum dell'azienda Masoni Becciu

Arriva dalla Sardegna Il miglior olio d'Europa. A decretarlo è stata la giuria del premio Il Magnifico, alla sua XIIa edizione con la cerimonia di premiazione che si è svolta a Firenze sul palco del Circo-lo Teatro del Sale. L'olio prescelto è Alphabetum, dell'azienda Masoni Becciu, "olio che colpisce subito per la sua eleganza e la seducente complessità", come ha sottolineato la giuria del premio. "Le note principali sono di pomodoro ed erbaceo con un accenno al carciofo che donano amaro e piccante in equilibrio: assaggiando Alphabetum si assapora il miglior olio del 2024, orgogliosamente sardo, prodotto da uliveti di proprietà della varietà Nera di Villacidro, sulle colline del Cagliaritano".

Si aggiudica il premio Masterpiece-Piccolo Capolavoro, per il miglior campione presentato che non raggiunge 1.000 litri di produzione, l'olio Cenzino Coratina di Giovanni Marvulli. "Un capolavoro di sentori di cicoria fresca e verde di mandorla, con un amaro dosato con cura e dai profumi potenti e affascinanti, coratina da oliveti di proprietà della provincia di Matera, il miglior esempio della Basilicata".

Arriva dall'Istria, invece, l'azienda Chiavalon premiata con il Best Oil Hospitality per la miglior ospitalità turistica in ambito Europeo, mentre si aggiudica il Menvra d’Oro l'azienda laziale Quattrociocchi che ha ottenuto il maggior punteggio nel tempo. È Ciccolella, in Puglia, l' Azienda dell’Anno: la miglior New Entry arriva dalla Croazia ed è l'azienda OPG Damir Vanđelić.

“L'edizione appena conclusa consolida il respiro Europeo della kermesse -spiega Matia Barciulli, presidente del Premio-. Una serata densa di momenti importanti caratterizzata dalle persone che portano avanti un duro lavoro nell'interesse del gusto ma, soprattutto della salute di tutti noi

“L'olio è per la nostra regione un punto di riferimento assoluto e anche il prodotto di punta -dice Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana e assessore all'Agricoltura-. Sul vino ormai siamo famosi in tutto il mondo, sull'olio qualche piccolo passo in più abbiamo bisogno di farlo, anche se siamo cresciuti tantissimo anche grazie al grande lavoro fatto sui frantoi”.

È andato all'attore Leonardo Pieraccioni il Premio “Massimo Pasquini” Personaggio dell’Olio dell’anno “per la sua straordinaria capacità comunicativa benefica, piacevole e vibrante, proprio come le emozioni che sa far scaturire un grande olio.”

Il riconoscimento ai nuovi Ambasciatori dell’Olio, le personalità che hanno rappresentato e divulgato i principi fondanti dell'olio di extra qualità nei vari settori di competenza, è stato consegnato al Delegato Simone Martini, in rappresentanza di Fondazione ANT, per l’attività di divulgazione delle proprietà nutraceutiche dell’olio nelle diete suggerite per i pazienti assistiti a casa.

Il premio “Produttore Eroico” dedicato allo Chef Fabio Picchi, e riservato a coltivatori e allevatori impegnati in un lavoro eticamente sostenibile, è stato consegnato a Valeria Bruni Giordani di Fattoria il Palazzo a Bruscoli, azienda tutta al femminile che ha saputo realizzare un allevamento naturale dove il ciclo di produzione si chiude con la vendita di carni direttamente dallo spaccio in azienda.

La XIIa edizione ha rinnovato la collaborazione con il Banco Alimentare per la donazione di tutte le campionature di olio inviate al concorso e non utilizzate, affinché nemmeno una goccia di questo prezioso alimento vada sprecata e perché la qualità di un elemento così salubre non sia privilegio solo di pochi.