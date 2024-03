Despar-Eurospar-Interspar: primo catalogo a premi unificato e digitale

Per la prima volta Despar, Eurospar ed Interspar lanciano un catalogo a premi unificato per potenziare il gruppo, interamente in digitale e della durata di 6 mesi, che permetterà ai clienti della catena di supermercati di raccogliere i punti tramite l'app Despar Tribù. L’incarico è stato vinto da Ocalab (www.ocalab.it), agenzia di comunicazione con sede a Carmignano di Brenta (PD), con l’obiettivo di creare un unico catalogo unificato per tutti i canali, in modo da veicolare un unico messaggio deciso, incisivo e d’impatto.

L’obiettivo principale di questo catalogo, a partire dalla sua copertina, era quello di riuscire a trasmettere il passaggio al digitale: uno step importante per i clienti della catena, che per la prima volta si approcceranno alla collezione dei bollini, che solitamente si raccoglievano “fisicamente”, in formato digitale. La catena di supermercati del Nord Italia ha infatti introdotto i Punti Cuore (1000 punti cuore = 1 bollino), con il payoff “Premi da Batticuore”.

“Premi da batticuore” è il claim che abbiamo ideato e che è stato integrato a quello che era già stato usato (adesso scegli tù) per la raccolta punti precedente. Inoltre, la copertina che è stata scelta vede l’abete, simbolo di Despar, Eurospar ed Interspar che abbraccia il punto cuore”, commenta Valeria Ortolani, Co-Founder di Ocalab. “Per gli interni, abbiamo utilizzato il colore e le immagini per differenziare le varie sezioni del catalogo e i vari prodotti, in modo da facilitare la lettura e l’identificazione dei diversi mondi coinvolti (cucina, pets, sport, tempo libero, bellezza e casa, esperienze o voucher).”

In apertura di ogni sezione ci sono una copertina con l’immagine, il colore e un claim pensati ad hoc. Infine, Ocalab ha declinato la comunicazione per la pubblicità sui giornali, per la comunicazione del catalogo nelle pagine del volantino e per la comunicazione interna ai punti vendita.