Meloni: "Bene Consiglio UE su proroga aiuti di Stato ad agricoltori"

L'agricoltura è stato il primo argomento affrontato con la stampa da Giorgia Meloni a margine del Consiglio Europeo a Bruxelles. Il presidente del Consiglio ha espresso "molta soddisfazione" da parte italiana per lo svolgimento dell'ultimo Consiglio UE, svoltosi tra ieri e oggi, partendo proprio dal tema dell'agricoltura, di cui il governo italiano ha esplicitamente richiesto l'inserimento tra le discussioni.

"Siamo partiti con un testo di conclusioni che aveva già la nostra approvazione, con riferimenti a misure concrete, oltre al lavoro che la Commissione già sta portando avanti in particolare in materia di semplificazione della Politica Agricola Comune, particolarmente in tema di sostegno alle filiere, di lotta alla concorrenza sleale", ha spiegato in primo luogo Meloni.

"Per noi la partita importante era che, nelle conclusioni del Consiglio, ci fosse anche un riferimento alla proroga degli aiuti di Stato in campo agricolo e questo riferimento è entrato nelle conclusioni", ha aggiunto il premier. "Era una delle principali rivendicazioni che venivano poste anche dalle associazioni di categoria che abbiamo incontrato, come ricorderete, qualche settimana fa, lo considero un importantissimo passo in avanti".

In conclusione, Meloni ha ricordato che, "al prossimo Consiglio europeo, la Commissione dovrà fare stato di quelle che sono ulteriori iniziative e ulteriori forme di sostegno per il comparto agricolo che oggi è in estrema difficoltà in tutta Europa". Si tratta, quindi, ha detto, di "un lavoro molto concreto che si deve soprattutto grazie al lavoro italiano".