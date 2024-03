Exica: largo ai giovani

Contestualmente il gruppo sancisce la sua suddivisione in una società produttiva e in una commerciale

Exica ha ufficializzato il passaggio di testimone ai vertici dell'azienda. Edoardo Rovetta, classe 1999, diventa amministratore delegato con delega universale, mentre Emanuele Rovetta, classe 1997, assume la carica di amministratore delegato con delega commerciale. L’azienda ha contestualmente sancito la sua suddivisione in due società – Borgnino Vittorio Srl per la parte produttiva ed Exica Srl per quella commerciale – in coerenza con i due principali vettori di crescita perseguiti negli ultimi anni. Una scelta che conferma il primato italiano in Europa nell’ambito del passaggio generazionale in aziende a conduzione familiare: circa il 90% dei primi 100 gruppi familiari italiani sono infatti controllati da un Ceo interno alla famiglia. Si tratta di una scelta fondamentale per il tessuto economico italiano, considerato che le imprese familiari costituiscono circa il 90% del totale e generano l’80% del pil, dando lavoro al 75% della popolazione.

Exica è stata fondata nel 1908, quando i genitori di Vittorio Borgnino – bisnonno di Edoardo ed Emanuele Rovetta – decisero di ampliare la precedente attività commerciale trasformandola in una moderna realtà all’ingrosso situata in via Borgo Dora, a Torino, vicino a Porta Palazzo, poi trasferita negli anni ‘30 ai Mercati Generali della città. Con l’occasione, l’azienda ampliò i propri orizzonti sui mercati internazionali, avviando le prime importazioni di frutta secca dai paesi stranieri produttori. Dopo lo stop imposto dalla Seconda Guerra Mondiale e il successivo boom economico, l’azienda si espanse e nei primi anni ‘80 nacque l’attuale complesso produttivo nella cittadina di Grugliasco, alle porte di Torino, a poca distanza dal luogo dove, anni dopo, si stabilirà il Centro Agro Alimentare di Torino.

Negli ultimi anni Exica – sotto la guida di Vittorio Rovetta – si è mossa in un’ottica di rinnovamento, diversificando la sua produzione, investendo su prodotti finalizzati al consumo e differenziando i propri canali di vendita, con due sedi operative, un e-commerce, due punti vendita al dettaglio e un bistrot all’attivo tra Pinerolo e Torino. Le scelte dell’azienda hanno portato a una crescita costante, con chiusura del 2023 in positivo – nonostante le instabilità geopolitiche e climatiche con relative ripercussioni sul mercato – e con un fatturato attestato intorno ai 14 milioni di euro.

Nel comunicare il passaggio del testimone ai suoi figli, Vittorio Rovetta afferma: "Continuerò naturalmente ad essere parte di questo grande progetto familiare con la passione di sempre, affiancando i due nuovi amministratori delegati nella loro visione e nei loro progetti futuri". "Raccogliamo con gioia l’eredità familiare e imprenditoriale, con l’obiettivo di consolidare sempre di più i nostri storici punti di forza e al contempo cogliere le nuove possibilità offerte dal mercato contemporaneo, con l’impegno e la passione di sempre", affermano da parte loro Edoardo ed Emanuele Rovetta.