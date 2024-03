Indicazioni geografiche: Consiglio UE semplifica procedura registrazione

Oggi il Consiglio Europeo ha adottato formalmente un regolamento che migliora la protezione delle indicazioni geografiche (IG) e di altri regimi di qualità per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, sia online che offline, semplificando nel contempo la procedura di registrazione delle IG. "Il regolamento apporterà benefici concreti all'economia rurale e proteggerà il patrimonio gastronomico dell'UE in tutto il mondo", si legge in una nota del Consiglio Europeo.

Tra i miglioramenti apportati all'attuale sistema delle IG figurano i seguenti:

un ruolo rafforzato per le associazioni di produttori, che conferisce loro il potere e la responsabilità di gestire le rispettive IG, anche per rappresentare i loro membri nelle reti attive nel campo dell'applicazione della proprietà intellettuale la possibilità per gli Stati membri di designare associazioni di produttori come "associazioni di produttori riconosciute" con diritti esclusivi da esercitare per conto di tutti i produttori del prodotto designato da un'IG; un ruolo riaffermato della Commissione nell'esame delle domande di registrazione di prodotti come IG; una maggiore protezione delle indicazioni geografiche, anche online, nei nomi di dominio contenenti indicazioni geografiche, attraverso i blocchi geografici; a tal fine, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Euipo) è stato incaricato di istituire un sistema di condivisione delle informazione e di allarme per i nomi di dominio una maggiore protezione di una denominazione IG che designa un ingrediente quando è utilizzato nel nome di un alimento trasformato collegato; in tali casi, le associazioni di produttori riconosciute dovranno essere informate e la percentuale dell'ingrediente dovrà essere indicata.