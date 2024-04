Marr per un foodservice sempre più sostenibile

A poco più di un mese dalla pubblicazione del bilancio 2023 (leggi notizia EFA News), in cui è stato annunciato il superamento dei due miliardi di ricavi, il gruppo Marr ha diffuso il proprio bilancio di sostenibilità 2023. ll traguardo economico conseguito nell'anno trascorso, è stato accolto dalla dirigenza "con la consapevolezza di quanto lo sviluppo debba essere sempre più sostenibile in relazione al nostro ruolo di azienda leader del Foodservice, settore che si trova di fronte ad una grande sfida nel processo di cambiamento e trasformazione della società e dell’economia verso nuovi obiettivi", si legge nella lettera agli stakeholder firmata da Andrea Foschi e da Francesco Ospitali, rispettivamente presidente e amministratore delegato del Gruppo Marr.

"Marr considera da tempo la sostenibilità come parte attiva delle dinamiche aziendali ed ha definito politiche, obiettivi e iniziative in ambito Esg, nonché un sistema di rendicontazione secondo standard internazionalmente riconosciuti", si legge nella lettera. "I pilastri su cui si basano le nostre strategie di sviluppo sono confermati e nuovamente focalizzati in questo Bilancio di Sostenibilità, giunto alla quarta edizione. L’orientamento al Cliente, la completa attuazione delle best practices in ambito Governance e la valorizzazione delle Persone sono gli asset fondamentali delle nostre strategie".

"I valori di sostenibilità sono promossi lungo la catena del valore", proseguono Foschi e Ospitali, "attraverso la selezione delle fonti di approvvigionamento, l’ottimizzazione dei processi e il contributo concreto al rispetto dell’ambiente e alla salvaguardia degli ecosistemi. Nelle pagine che seguono sono illustrati il percorso che Marr ha intrapreso, gli obiettivi e gli importanti risultati conseguiti fino ad oggi. Siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti e proseguiremo verso le nuove sfide, consapevoli dell’impegno che dovremo profondere per contribuire allo sviluppo e alla crescita sostenibile.

Tra i numeri più rilevanti del bilancio di sostenibilità 2023 di Marr, spiccano gli oltre 600 automezzi a basso impatto ambientale, cui si aggiungono, tra gli articoli, più di 3000 prodotti verdi, oltre 6000 prodotti Made in Italy e oltre 1000 prodotti a marchio.

Inoltre, Marr inserisce i criteri di benessere animale nei requisiti di fornitura e nei contratti stipulati con i fornitori; mette in atto un piano di verifiche ispettive al fine di valutare la conformità rispetto agli standard di benessere animale sottoscritti dai fornitori; favorisce l’implementazione progressiva di criteri specifici di benessere animale in aggiunta agli standard minimi previsti dai requisiti di legge nelle check list di controllo; dialoga con i referenti di associazioni internazionali che si occupano di benessere animale in allevamento; collabora con organismi di controllo e certificazione accreditati e operanti a livello internazionale per svolgere le attività ispettive con l’obiettivo comune di migliorare le condizioni di vita degli animali in allevamento.

Sul fronte della gestione delle risorse idriche, Marr segnala 14.600 tonnellate di acqua risparmiata in nove anni, mentre per ciò che riguarda la gestione dei rifiuti, oltre 3200 tonnellate sono state destinate al recupero. Scende, inoltre, dall'1,6% del 2022 all'1% del 2023 la percentuale dei rifiuti pericolosi prodotti. Infine, la lotta allo spreco alimentare si connota per 100mila pasti donati, per un totale di oltre 50 tonnellate nel 2023.