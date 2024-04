Marca By Bolognfiere: in cantiere la 21° edizione

Oltre 20mila visitatori professionali, 1.100 aziende espositrici, 22 insegne della distribuzione moderna organizzata, 7 padiglioni e più di 250 hosted buyer da 30 Paesi: i numeri dell’ultima edizione proiettano l’evento verso un anno di ulteriori soddisfazioni

Marca by BolognaFiere riparte dal successo senza precedenti dello scorso gennaio e getta le basi per un 2025 di rinnovato sviluppo. Organizzata in collaborazione con Adm - Associazione Distribuzione Moderna, la rassegna espositiva ha chiuso l’ultima edizione registrando una crescita, in termini quantitativi e qualitativi, oltre ogni aspettativa: stand e corridoi affollati.

Con il meglio del Made in Italy, food e non food; convegni e osservatori di alto profilo, autorevoli presenze istituzionali e una chiara spinta all’internazionalizzazione, elemento imprescindibile per un’efficace e strategica proiezione in avanti.

Prende avvio da questi presupposti e da un settore in continua crescita – la private label nel 2023 ha ottenuto un fatturato record di 25,8 miliardi di euro (superando il 30% del giro d’affari del largo consumo confezionato nella distribuzione moderna), con un incremento significativo a valore (+15,4%) e a volume (+4,7%) – l’edizione 2025 di Marca by BolognaFiere.

Tra le novità già definite, l’introduzione di una giornata in più, martedì 14 gennaio, che si aggiunge alle due già calendarizzate per mercoledì 15 e giovedì 16: si tratterà di una giornata destinata esclusivamente agli incontri B2B tra aziende espositrici e buyer internazionali.

E’ confermato altresì l’impianto generale della manifestazione con le due macro-aree espositive, Food e Non Food. Il segmento Food farà come sempre spazio ad aziende specializzate in diverse merceologie: dai prodotti lievitati e da forno a quelli lattiero-caseari, passando per carni, salumi, pollame e prodotti ittici e per olio, aceto e condimenti; salse e sughi pronti, prodotti dolciari, confetture e snack; surgelati; caffè, bevande ecc. Sarà invece affidata al comparto Non Food la presentazione di tutto ciò che attiene alla cura della casa, della persona e al fai-da-te/brico, con particolare attenzione ai temi dell’efficienza e della sostenibilità.

Torneranno anche i saloni tematici, Marca Fresh e Marca Tech. Forte degli ottimi risultati raggiunti, la 5 a edizione di Marca Fresh, organizzata in collaborazione con SGMarketing, renderà nuovamente protagonista il settore del fresco, frutta e ortofrutta in primis, chiamato a dialogare con la GDO all’insegna di una sempre più sentita e diffusa responsabilità economica, sociale e ambientale.

Packaging, logistica, materie prime, ingredienti, tecnologia e servizi: alla sua 11a edizione Marca Tech porterà in vetrina i beni intermedi per la supply chain della Mdd: un'opportunità per scoprire insieme a produttori e retailer le ultime tendenze per innovare e operare in modo sostenibile.

A dare concretezza al posizionamento sempre più distintivo di Marca by BolognaFiere all’interno del palinsesto fieristico internazionale sono innanzi tutto i numeri del 2024: 22 insegne della Distribuzione Moderna che afferiscono al Comitato Tecnico Scientifico ed espongono in manifestazione; 7 padiglioni per oltre 26.000 metri quadrati di superficie netta (+26% rispetto al 2023); oltre 1.100 aziende espositrici e più di 20.000 visitatori (+18% rispetto al 2023). Si conferma ogni anno di grande richiamo per il pubblico di operatori e professionisti il programma convegnistico, articolato in conferenze e focus sui più attuali dati di mercato, con workshop e approfondimenti che coprono ogni aspetto relativo alla marca del distributore.

Agli incontri dedicati rispettivamente alla presentazione del Position Paper di The European House-Ambrosetti, promosso da Adm e Marca, e del XXI Rapporto Marca by BolognaFiere, l’annuale fotografia sul ruolo della Mdd scattata da Circana, si è aggiunto nel 2024 la prima edizione del convegno tenuto da GS1 Italy per un’esplorazione a tutto campo sull’andamento del comparto Non Food.

Oltre all’anteprima del 14 gennaio prossimo, sono diverse le azioni messe in campo da BolognaFiere volte a dare ulteriore slancio all’internazionalizzazione dell’evento, assicurandosi in questo modo la presenza di un numero crescente di catene internazionali – 250 gli hosted buyer in arrivo da 30 Paesi nel 2024 –, agevolando al contempo l’ingresso delle aziende italiane sui mercati esteri, l’avvio di collaborazioni tra produttori, proprietari di marchi e rivenditori e lo sviluppo in senso lato dell’industria a del marchio del distributore. Prenderà il via in quest’ottica, allo Shenzhen Convention & Exhibition Center (Futian) dal 26 al 28 giugno 2024, la 3° edizione di Marca China. Con un'area espositiva di 20.000 metri quadrati, l'evento riunirà 400 aziende espositrici e si prepara ad ospitare circa 20 tra forum ed eventi e ad accogliere più di 10mila buyer e visitatori professionali. Concentrandosi sui settori chiave per la Mdd, la mostra darà ampio spazio alle più recenti tendenze di consumo come la salute, il biologico e il design del packaging. Grande novità di questa edizione sarà la presenza di un'area dedicata al settore pet, pensata per dare nuovi stimoli al mercato.