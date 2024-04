Barilla: le novità della partnership con Algida

Novità assoluta, i Pavesini per la prima volta in versione ice cream.

Dopo il lancio dei gelati Pan di Stelle, Baiocchi, Ringo, Gocciole, lo stecco e il cono Togo, Algida e Barilla annunciano tre golose novità per l’estate 2024: Pavesini, per la prima volta in versione ice cream, Gocciole e Ringo nel formato in vaschetta. Algida e Barilla nel 2021 hanno siglato un’alleanza per la valorizzazione di alcuni brand italiani iconici con l’ambizione di rafforzare la loro presenza nel mercato dei gelati. La collaborazione si fonda su valori comuni ad entrambe le aziende – in primis l’impegno per la sostenibilità – ed è all’insegna dell’innovazione e della produzione Made in Italy. La partnership strategica tra le due eccellenze del Made in Italy compie un ulteriore passo avanti con l’estensione nel segmento delle vaschette, apportando innovazione e un carattere distintivo. L’ambizione è di attrarre nuovi consumatori e contribuire a far crescere la categoria, replicando la performance positiva come per il lancio della range dei sandwich. Pavesini, Gocciole e Ringo, nel nuovo formato in vaschetta, rappresentano tre proposizioni uniche per architettura e ricchezza di inclusione di topping, senza perdere di vista il bilanciamento perfetto tra profilo organolettico e gusto. Le tre nuove referenze presentano, infatti, strati alternati con mix di gelato e biscotti, che richiamano al biscotto originale sia nello strato centrale del gelato che nelle guarnizioni.

Novità assoluta per Pavesini che per la prima volta si trasforma in un gelato ed entra nel mercato dell’Ice Cream con un gusto inconfondibile: il tiramisù, dolce italiano tra i più celebri, amatissimo nella versione con i biscotti leggeri nati dalla tradizione dei biscottini di Novara. Perfetto come dopocena, la nuova referenza è una vaschetta di cremoso Tiramisù gelato con squisita salsa al caffè, uno strato di biscotti Pavesini alla base e topping con polvere di cacao. Nati da un’intuizione di Mario Pavesi nel 1948 come specialità locale con il nome di Biscottini di Novara, i Pavesini sono diventati una specialità tutta italiana, perfetti per un ottimo tiramisù, anche in versione gelato.

Dopo essere entrato nel 2022 nel mercato dell’Ice Cream con un sandwich gelato che ripropone la combinazione unica tra pastafrolla e gocce di cioccolato del tradizionale biscotto, Gocciole – il frollino più venduto in Italia e scelto da 8 milioni di famiglie italiane (Fonte Nielsen 2023) – approda nel formato in vaschetta. 435 grammi di cremoso gelato alla vaniglia con gocce di cioccolato e polvere di biscotto Gocciole. Al centro, un goloso strato di mini Gocciole e un inimitabile e delizioso topping di gocce al cioccolato e biscotti di “mini” Gocciole. Ideale per adulti e bambini, rappresenta la merenda adatta per tutti i palati.

Dopo il Ringo Biscotto Gelato, nelle due varianti alla vaniglia e al cacao, Ringo - love brand presente nelle case di circa 8 milioni di famiglie (Fonte Nielsen 2023), riferimento soprattutto per bambini e ragazzi della Gen Z – arriva nel formato in vaschetta e presenta una referenza nuova e gustosa.Una vaschetta gelato dal sapore unico con cremoso gelato alla vaniglia e cacao e una golosissima salsa variegata al cacao. Al centro un ricco strato di biscotti con l’iconica forma “R” di Ringo alla vaniglia e al cacao. Infine, per guarnire il tutto, un originale topping di biscotti Ringo alla vaniglia e al cacao.

In linea con i valori di Algida e Barilla e con il resto della gamma nata dalla partnership, anche per Gocciole, Ringo e Pavesini nel formato in vaschetta vengono utilizzate le migliori materie prime, come il latte fresco italiano di alta qualità. Come per tutta la gamma le confezioni sono riciclabili. In particolare, la vaschetta è realizzata interamente in carta.

Gocciole, Ringo e Pavesini nel formato in vaschetta sono disponibili su tutto il territorio nazionale nelle principali insegne italiane per un ideale spuntino goloso e estivo. Ogni confezione da 435 gr è un vero e proprio appuntamento col gusto. La temperatura ideale di conservazione è -18 gradi.