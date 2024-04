Vinitaly. Coop è presente con il suo brand enologico

Coop sbarca al Vinitaly con la nuova proposta enologica del prodotto a marchio. Nel cuore della città di Verona dal 12 al 15 aprile, per il fuori salone, l’appuntamento è con una selezione delle 43 etichette della rinnovata linea Fior Fiore; un viaggio nel mondo del vino e dello spumante che dall’Italia valica anche le Alpi con proposte francesi e tedesche. Tra sommelier, location esclusive aperte spesso solo in occasione della manifestazione e degustazioni varie, wine speech e wine talk. Mentre dal 14 al 17 al Salone internazionale dei vini e distillati in Fiera, è protagonista la filiera cooperativa dei produttori di vini con la linea Assieme Coop in uno stand ad hoc in collaborazione con Legacoop.

La rivoluzione del prodotto a marchio Coop conquista anche il Vinitaly di Verona, con un doppio appuntamento per le nuove linee di vini e spumanti della cooperazione di consumatori. Si inizia con le proposte del Fior Fiore Coop che saranno raccontate dal 12 al 15 aprile, al Vinitaly and the City, la manifestazione che si snoda nel centro di Verona, con Coop nel Cortile del Mercato Vecchio dietro Piazza dei Signori. Al centro dell’offerta una ricca selezione delle 43 prestigiose etichette che compongono la linea Fior Fiore dalle migliori eccellenze di vini tipici fino a spumanti e champagne.

Presso lo stand Coop, con l’ausilio dei sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier, si potranno degustare vini bianchi e rossi delle principali Doc e Docg, i Grandi rossi italiani, ma anche vini rosati, da dessert e spumanti. Un vero e proprio viaggio nella cultura del nostro vino che dall’Italia valica le Alpi con proposte che arrivano dal ricco territorio francese e dalla Germania (chablis, riesling, bordeaux…). Le proposte italiane sono ovviamente le più numerose e spaziano dai grandi rossi piemontesi alle eccellenze toscane, fino a includere gli intensi vini siciliani (malvasia, vini dell’Etna) per poi ritornare al Nord con gli aromatici trentini. Inclusi nell’offerta anche vini biologici e riserve. A raccontare alcune delle nuove proposte anche la wine specialist Sissi Baratella con due incontri pensati per invitare il pubblico a una degustazione fatta di curiosità e consapevolezza.

La 56° edizione del Salone internazionale dei vini e distillati inizierà in Fiera il 14 aprile (fino al 17) dove invece per Coop saranno protagonisti i vini della linea Assieme. Per la prima volta, la filiera cooperativa si presenterà unita in un unico stand, allestito congiuntamente da Legacoop Agroalimentare e da Coop. Un modello unico di filiera attento alla sostenibilità, intesa in tutte le sue componenti, economica, sociale ed ambientale, ritorna con i vini della linea Assieme: 28 vini tipici bianchi e rossi che raccontano una filiera corta, 100% Made in Italy. Idealmente è come se Coop presentasse con questa duplice occasione le due anime del prodotto a marchio, una per tutti i giorni e l’altra per le occasioni speciali e comunque in ogni caso un prodotto a marchio che coniughi i valori fondanti di Coop unendo la qualità al giusto prezzo.