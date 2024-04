Vinitaly /3. Demeter Italia torna con stand e convegno

L'associazione Demeter Italia fa ritorno alla 56° Edizione del Vinitaly – il Salone Internazionale dei Vini e dei Distillati che si svolgerà dal 14 al 17 aprile a Verona. L’associazione si presenterà con un proprio spazio espositivo (Padiglione C-Sag Stand 1 Bio) dove verranno ospitate sei aziende vitivinicole biodinamiche certificate: Soc. agr. Antica Tenuta Pietramore, Az. Agr. Casale di Giglioli, Soc. Agr. Diotisalvi srl, Fidora Organic Since 1974, Bio Cantina Orsogna, Terre di Briganti. Per l'occasione, lunedì 15 aprile alle ore 13.30, presso la Sala Vinitaly Bio del Padiglione C – Organic Hall, l'associazione promuove il convegno “2024: Cento anni dalle conferenze di Kobervitz: quali verità per la viticoltura biodinamica?”. L’iniziativa vedrà la presenza di relatori di spicco del settore come Michele Lorenzetti, enologo e biologo, Elisabetta Foradori, viticoltrice biodinamica in Trentino, ed Enrico Maria Casarotti, enologo, consulente e vignaiolo.

Il convegno si propone di esplorare la viticoltura biodinamica a 360° e le sue peculiarità: dall'approccio tecnico, con un dialogo sulla concimazione e i preparati utilizzati, fino agli aspetti più concettuali, quali l'importanza di questo metodo agricolo per la biodiversità dei terreni e delle specie, e come risposta di resilienza al cambiamento climatico. La partecipazione al convegno non prevede alcun costo ed è aperta a tutti gli interessati: giornalisti, operatori del settore e pubblico.

Come afferma Giovanni Buccheri, direttore di Demeter Italia, “Vinitaly rappresenta una vetrina internazionale di primo piano per il settore vitivinicolo, offrendo un'opportunità unica di visibilità e di incontro con operatori del settore provenienti da tutto il mondo. La presenza dell’associazione in questa prestigiosa manifestazione, attraverso un presidio fisico come lo stand e un momento di confronto e scambio come il convegno, rappresenta una cassa di risonanza per raccontare le pratiche agricole biodinamiche e i suoi benefici”.

Demeter Italia è un’associazione privata di produttori, trasformatori e distributori di prodotti agricoli e alimentari biodinamici, affiliata alla Biodynamic Federation Demeter International (Bfdi). Con sede a Parma, svolge un’attenta azione di controllo sulla produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti, seguendo ogni fase della filiera fino al rilascio della certificazione e all’etichettatura. Comprende oltre 1.000 aziende di diverse categorie merceologiche diffuse su tutto il territorio nazionale, che applicano il metodo di agricoltura biodinamico ispirato da Rudolf Steiner nel 1924.