Nutraceutica, olio di oliva ingrediente di bellezza

È in programma a Veronafiere dal 14 al 17 aprile, in concomitanza con Vinitaly, la 28a edizione di Sol, International Olive Oil Trade Show. La manifestazione, apre alla cosmesi a base di olio di oliva e alla nutraceutica a base di olio e foglie di oliva uno spazio specifico nell’area C del quartiere fieristico di Verona: in programma una serie di iniziative dedicate a un mercato come quello dei cosmetici naturali che si mostra in crescita, tanto che in tutto il mondo nel 2023 il fatturato totale ha superato 35 miliardi di Euro, con proiezioni in crescita fra il 2024 e il 2032 a un tasso annuo del 5,1%, proiettando il valore del ricavato totale vicino ai 54 miliardi di euro.

Il 28° Sol di Veronafiere accende i riflettori su olive e olio in chiave benessere con un incontro in programma mercoledì 17 aprile (ore 10:15) sul tema "Oltre all’olio c’è di più: benessere e bellezza grazie all’olivo" con focus sulle foglie di olivo e sui sottoprodotti di lavorazione, che forniscono molecole attive per cosmesi e skin care e sulla corretta alimentazione, a partire dalle olive.

In Italia il segmento dei cosmetici naturali vale 3,1 miliardi di Euro: +7,6% è stata la crescita nel 2023, secondo le elaborazioni del Centro studi di Cosmetica Italia e rappresenta il 25% del mercato. Grazie a ricerca e sviluppo, la cosmesi legata alla filiera olivicolo olearia mostra una grande vitalità nel proporre soluzioni innovative, come l’estratto di fiori di olivo ottenuto dalla distillazione dei fiori, la polvere di buccia dell’oliva, l’estratto di linfa di olivo e l’estratto di legno di olivo, che si vanno ad aggiungere a tipologie consolidate come gli estratti di foglie di olivo, segnalato in 170 formulazioni cosmetiche, tanto da avere la più alta frequenza di utilizzo negli Stati Uniti, o la polvere di foglie di olivo e dell’oliva stessa.

Grazie alle proprietà dei frutti, dell’olio e delle foglie, l’olivo si è rivelato un alleato della salute: l’oliva contiene più di cento sostanze, principalmente grassi (il 14% di grassi saturi e l'11% di grassi monoinsaturi, come ad esempio omega-3 e omega-6), proteine, glicosidi, medicinali, mentre la foglia dell’olivo contiene oli essenziali, alcaloidi organici acidi, vitamina C e altri nutrienti, come i polifenoli. Fra questi, in particolare, l’oleocantale, un antiossidante che agisce come il farmaco ibuprofene, con proprietà quindi di un antinfiammatorio naturale.

La Fda, la Food&drug administration americana, in un report del 2023, ha identificato ben 23 ingredienti nutraceutici, la maggior parte dei quali si ritiene funzionino come agenti condizionanti della pelle nei prodotti cosmetici, del tutto sicuri.