Vinitaly: anche Roma racconta i suoi vini

Il Consorzio Roma Doc si prepara alla nuova edizione di Vinitaly. Durante le quattro giornate, da domenica 14 a mercoledì 17 aprile, le 32 cantine socie del Consorzio saranno protagoniste di numerosi appuntamenti per raccontare i vini, il proprio territorio e le prospettive future della denominazione.

"Veniamo da un 2023 davvero entusiasmante sia per quanto concerne il successo dei nostri vini, presenti in sempre più mercati in tutto il mondo, sia per la partecipazione a eventi internazionali che per l’ideazione di progetti incentrati sul legame con la Capitale, non solo dal punto di vista enologico ma anche enoturistico", afferma Tullio Galassini, presidente del Consorzio Roma Doc. "Vinitaly non è soltanto l’occasione per raccontare la Roma Doc ma anche l’opportunità per le singole aziende di farsi conoscere. Abbiamo così riconfermato gli incontri fra produttori e giornalisti, perché crediamo nel ruolo fondamentale della comunicazione, soprattutto questa formula così diretta che offre la possibilità di entrare a stretto contatto con i vini, il territorio e il ricco bagaglio culturale che fa l’unicità della nostra denominazione”.

Così il Consorzio Roma Doc dà il via al 2024 ed è pronto a salire sul palcoscenico di Vinitaly portando avanti lo stesso mood che ha contraddistinto l’anno precedente: raccontare il legame tra il vino di Roma e il prezioso terroir, coniugando la storia a un’innovazione sostenibile che è alla base del futuro della denominazione. È proprio il binomio tra la storia e la contemporaneità dei vini Roma Doc il volano fondamentale che ha caratterizzato l’attività di comunicazione del Consorzio e, nel corso degli anni, ha contribuito a consolidare il valore del brand e l’appeal delle etichette capitoline a livello internazionale.

Segue questa direzione l’incontro “Sostenibilità e Futuribilità della Roma Doc dalla vigna al vino”, che vedrà protagonista il Consorzio mercoledì 17 aprile, alle ore 13.00 presso l’Area Incontri del Padiglione Lazio. Un viaggio all’interno della denominazione per conoscere, di calice in calice, la visione agronomica ed enologica delle numerose e diversificate realtà aziendali e scoprire tutte le sfaccettature del Consorzio, dai paesaggi enologici al profilo sensoriale dei vini. A tenere l’incontro Francesco Saverio Russo, ideatore di Wine Blog Roll e da anni impegnato nella formazione e comunicazione del vino, attraverso l’organizzazione di masterclass e corsi di wine business, nonché grande conoscitore della Roma Doc, che presenterà questo interessante excursus che avrà come topic principale la sostenibilità.