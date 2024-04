Mondelez Italia: generati 514 mln euro valore aggiunto nel 2022

È stato presentato oggi nella cornice di Palazzo Ripetta a Roma lo studio “Il Gruppo Mondelēz International in Italia: impatto economico e sociale” realizzato da Ref Ricerche. Nel 2022, Mondelēz International, protagonista nel panorama dell’industria alimentare, ha generato in Italia un valore pari 514 milioni di euro.

La multinazionale è presente in Italia con la sede di Milano e con due stabilimenti produttivi in Piemonte. L’impatto occupazionale sul territorio italiano nel 2022 è stato pari a 6.772 posti di lavoro, di cui 867 diretti e 5.905 indiretti. Ad ogni posto di lavoro dipendente diretto corrispondono 6,8 posti di lavoro indiretti all’interno dell’economia italiana. Il valore economico nell’anno preso in esame è stato distribuito ai principali attori dell’economia del Paese: alle famiglie, attraverso gli stipendi erogati; alle imprese fornitrici, tramite acquisti di beni e servizi e agli investimenti. Nel 2022 ha generato in Piemonte un valore economico pari a 96 milioni di euro, con un impatto occupazionale complessivo di 1.359 posti di lavoro, di cui 449 diretti e 910 indiretti.

Negli ultimi dieci anni, il Gruppo ha investito 62,1 milioni di euro per lo sviluppo dei propri stabilimenti produttivi piemontesi nelle aree di qualità, sicurezza, innovazione e sostenibilità. Presso lo stabilimento di Capriata d’Orba (AL) vengono sfornati quotidianamente più di 16 milioni di biscotti a marchio Oro Saiwa - oltre a Tuc Cracker e a Tuc Sfoglie - utilizzando grano 100% italiano coltivato in oltre 5.000 ettari di campi di più di 450 aziende agricole distribuite sul territorio nazionale. Mentre nel caseificio di Caramagna Piemonte (CN), casa di Fattorie Osella, ogni giorno vengono lavorate 80 tonnellate di latte piemontese - proveniente da circa 20 allevamenti selezionati nelle province di Cuneo e Torino - per un totale di circa 28.530.000 litri di latte lavorati all’anno.

In Europa, Mondelēz International sta guidando la transizione verso un modello più sostenibile della filiera del grano con il programma “Harmony”. Nel 2022 in Italia il progetto ha coinvolto oltre 255 agricoltori partner, circa 3.760 ettari di campi grano, 130 ettari riservati a prati melliferi dedicati alla biodiversità, nei quali si sono osservate circa 615.000 api e 11 specie di farfalle. L'obiettivo è quello di coltivare - entro il 2030 - il 100% del grano necessario per la produzione di biscotti in Europa secondo i principi della Carta Harmony Regenerative.

Per quanto riguarda la filiera del latte, lo stabilimento di Caramagna Piemonte (CN) è impegnato in prima linea per il benessere animale. Dal 2016, infatti, il caseificio ha avviato un progetto volto alla valutazione del benessere delle vacche da latte secondo quanto previsto dal Disciplinare del Centro di Riferimento Nazionale del Benessere Animale dell’Istituto Zooprofilattico di Brescia (CReNBA) ed è stato il primo in Italia ad aver concluso questo programma strutturato e ad avere ottenuto l’idoneità alla certificazione del benessere animale del 100% degli allevamenti che conferiscono il latte. Sui temi prioritari di clima e packaging, gli obiettivi di Mondelēz International sono quelli di azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050 lungo tutta la filiera (Net Zero) e di rendere, entro il 2025, il 100% dei propri packaging disegnati per essere riciclati, ridurre la plastica vergine di almeno il 25% negli imballaggi in plastica rigida e del 5% in tutti i packaging (vs 2020).