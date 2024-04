Italian wine brands presenta Rirò, rosso Toscana Igt

Italian Wine Brands conferma la sua presenza alla 56a edizione di Vinitaly accogliendo nel suo stand di gruppo gli operatori di settore che si danno appuntamento a Verona per incontrare l’azienda e degustare i suoi vini. Questa edizione di Vinitaly è stata scelta dall'azienda veronese per presentare in anteprima mondiale il nuovo vino nato nella cantina toscana del gruppo: Rirò new generation Barbanera. Rirò, sottolinea il comunicato ufficiale, "racconta un modo diverso di bere Toscano". Un vino rosso senza stagioni, pensato per essere bevuto “anche” freddo "grazie alla sua freschezza e vivacità. Un vino versatile e molto profumato perché si lascia piacevolmente bere anche nell’aperitivo time con ghiaccio o servito in cocktail creativi".

D'altra parte, in Italia negli ultimi 12 mesi, secondo CGA by NielsenIQ , sono stati serviti oltre 850 milioni di aperitivi. Un trend in crescita che coinvolge sul territorio nazionale più di 14 milioni di persone nel consumo serale in più fasce di età. I numeri sono ancora più grandi se si guarda all’estero dove l’aperitivo Italian style è particolarmente forte nei consumi fuori casa. “Rirò è il frutto della nostra passione e della nostra costante ricerca di innovazione.” Spiega Alessandro Mutinelli, ceo di Italian Wine Brands-. Siamo orgogliosi del risultato ottenuto, dando vita ad un modo diverso di bere Toscano. Con Rirò abbiamo voluto rinnovare il concetto di vino rosso tradizionale avvicinando la Toscana, ed in particolare il vino rosso, a nuove occasioni di consumo”.

La degustazione di Rirò, Rosso Toscana IGT, aggiunge la nota, "svela un vino unico con una grande complessità di aromi: al naso, si percepiscono chiaramente le note giovani, dolci e fragranti di frutta di bosco, ribes e lamponi, fichi e uva spina, che si mescolano armoniosamente ad una pluralità di altri profumi, come la buccia d'arancia e il pompelmo. Al palato stupisce, dal gusto inaspettato e affascinante personalità. Si apre con una piacevole freschezza e offre una straordinaria armonia di sapori, che persistono a lungo nel finale".