Grana Padano e vini lombardi, nati per stare insieme

In occasione di Vinitaly, fino al 17 aprile presso l’Area Lounge del Padiglione Lombardia, Grana padano è presente con As.Co.Vi.Lo., l’Associazione di tredici Consorzi Vitivinicoli Lombardi. Saranno organizzati incontri ed eventi che ruoteranno attorno a degustazioni di vini lombardi in abbinamento con le diverse stagionature di Grana Padano Dop. Presso l’Area Lounge del Padiglione Lombardia, al secondo piano del PalaExpo - Stand B14/C14, spazio d'incontro che si trova in prossimità della Sala Polivalente nello stand D2, al Consorzio è stato riservato uno spazio di ben 3.300 metri quadri con spazi dedicati a tutti i consorzi

La partecipazione del Consorzio Grana Padano e dell’associazione dei vini Lombardi a Vinitaly rientra tra le iniziative organizzate sotto l’insegna del progetto di informazione e comunicazione “Nati per stare insieme”, cofinanziato dall’Unione Europea. Il progetto, partito a maggio del 2021, si concluderà proprio ad aprile di quest’anno, dopo aver centrato l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei marchi DOP e IGP tra i consumatori europei, particolarmente in Italia e in Germania, divulgando in tali Paesi la qualità del Grana Padano DOP e dei vini lombardi DOCG, DOC e IGT promossi da As.Co.Vi.Lo., i quali hanno raggiunto il 90% del vino prodotto nella regione rappresentando la massima espressione del territorio d’origine e delle sue tradizioni.

Mediante le attività del progetto “Nati per stare insieme” sono stati avviati moltissimi touch point per consumer e

professional: eventi, degustazioni ed approfondimenti informativi durante le masterclass dedicate ad operatori e in occasione delle maggiori fiere di settore. Inoltre, durante i tra anni, sono state organizzate numerose

“restaurant week” in Italia e in Germania, con menu dedicati in ognuno dei ristoranti coinvolti. La partecipazione alla Fiera di Verona segue l’evento del 10 aprile scorso in Germania dedicato ad influencer, redattori e rappresentanti di case editoriali tedesche, che ha avuto una notevole risonanza sui media e sui social locali.

Il direttore generale del Consorzio Tutela Grana Padano, Stefano Berni e il presidente di As.Co.Vi.Lo., Giovanna Prandini, hanno espresso la loro soddisfazione per i risultati ottenuti, confermando che la

reciproca collaborazione proseguirà anche a prescindere dai contributi comunitari. "La maestria dei nostri produttori fa rinascere ogni volta queste due eccellenze enogastronomiche della Regione Lombardia -sottolinea Berni- il cui abbinamento è diventato una delle migliori espressioni delo Consorzio Tutela Grana Padano made in Italy. Questi vini e il nostro formaggio Grana Padano Dop sono quindi due eccellenze nate per stare insieme e che il progetto realizzato ha reso inseparabili”.

“L’esperienza della Lounge a Vinitaly ha avuto un grande successo negli ultimi anni -aggiunge Giovanna Prandini- e confidiamo che anche quest’anno sia gradita la parte didattica della degustazione con i maestri assaggiatori Onaf e i sommelier Ais, sia la proposta per gli operatori Trade di assaggiare i vini per annata nella interpretazione dei diversi produttori e per denominazione esplorando tutti i territori lombardi, non solo le denominazioni più note ma anche le più piccole e poco conosciute”.