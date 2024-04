Made in Italy: De Nigris tra i partecipanti alla campagna

De Nigris, rinomato produttore di Aceto Balsamico e altri condimenti a base acetica, si unisce all'Associazione Marchi Storici d'Italia nella sua campagna per promuovere l'eccellenza del Made in Italy. In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, tenutasi il 15 aprile, e in occasione del secondo anniversario della propria nascita, l’Associazione Marchi Storici d’Italia ha lanciato la campagna testimonials “Una porta aperta alla storia, una porta aperta al futuro”: dieci clip per raccontare, attraverso la voce di presidenti e amministratori Delegati, la Storia e i Valori di dieci aziende certificate Marchio Storico e affiliate all’Associazione.

Con una storia che dura da oltre 130 anni, De Nigris 1889 è da sempre impegnata nella ricerca costante dell'eccellenza, un impegno che ha portato a un apprezzamento sempre crescente per i suoi aceti, testimonianza tangibile della qualità e dell'autenticità dei suoi prodotti. “Siamo estremamente fieri di essere parte dell’Associazione Marchi Storici D’Italia” ha dichiarato Armando de Nigris, presidente dell’omonimo Gruppo “Questa partnership rafforza il nostro impegno nel custodire e diffondere i valori e la ricca tradizione del Made in Italy, contribuendo a consolidare la reputazione internazionale dei nostri prodotti di alta qualità".

La partecipazione di De Nigris 1889 alla campagna dell'Associazione Marchi Storici d'Italia conferma la volontà dell'azienda di guardare al futuro mantenendo saldi i legami con la propria storia e le proprie radici. La campagna, le cui clip verranno pubblicate con cadenza settimanale sui social dell’Associazione e su quelli delle aziende coinvolte, ha ottenuto il patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e rientra tra le iniziative sostenute dal Ministero in occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy.

Per ulteriori informazioni sulla campagna e sull'impegno di De Nigris, si invita a visitare il sito web ufficiale dell'Associazione Marchi Storici d'Italia all'indirizzo https://marchistorici.com/.