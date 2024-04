Dolci, agli italiani piacciono sempre pù esotici

Agli italiani i dolci piacciono sempre più “esotici”. Dall’Argentina al Giappone, i dessert più ricercati dai consumatori dello Stivale sono sempre più internazionali: quelli più ricercati nelle pasticcerie vanno dal dulce de leche, al gusto originale dei coloratissimi mochi della tradizione giapponese passando per le più fantasiose moon cake cinesi. A esplorare i trend dolciari più in crescita nelle scelte degli italiani ci ha pensato SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali.

Dall’analisi di SumUp sulle ricerche online degli italiani, emerge che per i dorayaki giapponesi si registrano durante l’anno mediamente oltre 33.000 ricerche al mese: in particolare, nel primo trimestre del 2024 si è passati dalle 22.000 di gennaio alle quasi 50.000 di fine marzo. Altrettante le ricerche per i mochi (33.000 in media al mese), che sono passate dalle 40.000 di gennaio alle oltre 60.000 di fine marzo.

In crescita anche l’interesse per i baklava, dolci della tradizione balcanica e mediorientale (27.000 ricerche al mese), con il volume di ricerca passato da 27.100 di gennaio a quasi 40.500 di fine marzo, e per il dulche de leche (15.000 ricerche/mese durante l’anno) che nel primo trimestre 2024 è passato da 12.100 a 22.200 ricerche online, tra ricette e luoghi in cui provarlo2.

“Nuove tradizioni culinarie si innestano su quelle storiche, allargando gli orizzonti e offrendo ai consumatori una varietà di sapori e di esperienze mai vista prima -spiega Umberto Zola, responsabile Online sales EU di SumUp-. Per gli esercenti è fondamentale intercettare i trend di consumo per rispondere alle nuove esigenze degli utenti. Non solo il nuovo è a portata di mano, ma oggi è sempre più facile anche effettuare ordini e pagamenti a distanza grazie a soluzioni digitali come quelle offerte da SumUp. La nostra mission è quella di supportare le pasticcerie italiane in questo processo di evoluzione, aiutandole a raggiungere nuovi clienti e ad aumentare il loro business”.

D'altra parte i dolci sono da sempre una parte importante della cultura italiana, eppure negli ultimi anni è in atto una vera e propria rivoluzione: le pasticcerie si stanno progressivamente digitalizzando -tanto che il comparto caffè e ristoranti, di cui fanno parte, nel corso del 2023 ha fatto registrare un +41,5% di pagamenti senza contanti- e si stanno aprendo a nuovi sapori e tradizioni provenienti da tutto il mondo. In quest’ottica, le pasticcerie che decidono di innovare la propria offerta. Per orientarsi meglio nel panorama dei dolci stranieri più gettonati in Italia, SumUp ha stilato la Top 8 dei dolci provenienti da tutto il mondo che hanno fatto innamorare il palato degli italiani.

Giappone

La ricca tradizione culinaria giapponese non ha fatto all’Occidente solo il dono del sushi. Per gli amanti dei dolci, ce n’è per tutti i gusti. Oltre ai fluffy o fuwa fuwa pancakes, soffici e leggeri grazie all'uso di un impasto speciale e alla tecnica di cottura che prevede il montaggio degli albumi a neve, ci sono anche i più noti dorayaki, dal termine "dora" che significa gong, morbidi pancakes dorati a base di farina, uova e zucchero, uniti a miele e acqua che racchiudono un ripieno di anko, una dolce crema di fagioli. Ma sono soprattutto i mochi a svettare: piccoli bocconcini di dolce glutinoso realizzati con farina di riso sono tradizionalmente consumati durante celebrazioni importanti, tra cui il Capodanno giapponese.

Cina

Legate all’antica leggenda di “Chang’e vola sulla Luna”, le moon cake sono dolci tradizionali cinesi a base di pasta sfoglia: vengono consumati durante il Festival di metà autunno, noto anche come Festival della Luna, che commemora l’unica notte dell’anno in cui l’arciere Houyi può raggiungere sua moglie sulla Luna. Le moon cake, con il loro ripieno di tuorlo d'uovo sodo e pasta di semi di loto o fagioli dolci, rappresentano la luna piena che domina il cielo e simboleggiano l’unione tra i due amanti.

Balcani

Il Baklava è un assaggio di Medio Oriente e Balcani

Il baklava è un dessert tipico della cucina mediorientale e balcanica: si tratta di un dolce ricco, molto amato in tutto il mondo per la sua combinazione di croccantezza, dolcezza e aromi speziati: è caratterizzato, infatti, da strati di pasta fillo alternati a strati di noci o pistacchi tritati e conditi con sciroppo di zucchero o miele.

Maghreb

Si ritiene che il kaab el ghazal abbia avuto origine nelle cucine reali marocchine e sia stato successivamente adottato come dolce tradizionale durante occasioni speciali come matrimoni, festività e celebrazioni religiose. Il nome, che in arabo significa letteralmente "corna di gazzella", si deve alla forma: il dolce presenta diverse varianti a seconda delle regioni del Nord Africa, ma generalmente prevede un ripieno di mandorle macinate, zucchero e acqua di fiori d'arancio, avvolto in pasta sfoglia e spesso decorato con zucchero a velo o sciroppo di miele. Tra i dolci della tradizione culinaria marocchina, anche la chebakia, tipica del Maghreb, un impasto fritto a base di semola di grano duro, aromatizzato con acqua di fiori d'arancio, zafferano e cannella ha una forma a losanga o a spirale e viene preparato principalmente durante il Ramadan, il mese sacro islamico.

Sud America

Una crema dolce e spalmabile ottenuta cuocendo a lungo latte e zucchero, il cui colore varia dal nocciola al marrone scuro, a seconda dei tempi di cottura: il dulce de leche, nativo dell’America Latina, ha un sapore simile a quello del caramello, ma con un gusto più morbido e di latte. Nelle sue varianti, a seconda delle zone, viene aggiunto cacao in polvere per ottenere un sapore più intenso, o viene aromatizzato con vaniglia o cannella. Può essere consumato da solo, come dessert al cucchiaio, o impiegato nella preparazione di dolci come i deliziosi biscotti alfajores, o spalmato su pane, crackers e fette biscottate.