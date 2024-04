Coop Alleanza 3.0: italiani e vino, un binomio da oltre 10 mln bottiglie

In occasione del Vinitaly, Coop Alleanza 3.0 racconta i trend di acquisto dei consumatori nel settore del vino fotografandoli dall’osservatorio dei suoi oltre 350 negozi distribuiti dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia.

Gli highlight del 2023 raccontano complessivamente di oltre 10 milioni bottiglie vendute e di un sostanziale equilibrio nelle preferenze di acquisto tra vini rossi e vini bianchi. A dimostrarlo solo le oltre 4milioni e 780mila bottiglie di vino rosso, e le più di 4milioni e 530mila di vino bianco. Nelle preferenze appare molto distaccato il rosato con 457mila bottiglie acquistate. Questo sostanziale equilibrio lo ritroviamo nella top five dei vini più venduti nei negozi della Cooperativa, a tutte le latitudini della Penisola. In prima posizione troviamo il Pignoletto doc Reno; seconda e terza posizione sono occupate da due rossi: il Montepulciano d’Abruzzo dop e il Chianti docg. Quarta e quinta posizione vedono di nuovo protagonisti i bianchi con il Pignoletto Modena doc e il Vermentino Aragosta Renana doc.

Per quanto concerne i vini esteri, gli italiani si confermato ancora molto affezionati alle produzioni interne: lo racconta l’acquisto di appena 57mila bottiglie di vini prodotti al difuori dei confini. Per la comunità dei consumatori e delle consumatrici i vini esteri, dunque, sono un settore ancora da esplorare, con numeriche ancora non elevate nell’acquisto, sebbene in crescita sul 2022. In un comparto in cui la scelta per i consumatori è davvero molto vasta il prodotto Coop con le due linee Fior Fiore e Assieme non sfigura con quasi mezzo milione di bottiglie vendute.

Proprio in questi giorni Coop è sbarcata al Vinitaly con la nuova proposta enologica del prodotto a marchio. Coop, presente a Verona per il fuori salone, ha presentato le 38 etichette della linea Fior Fiore; un viaggio nel mondo del vino che valica anche le Alpi con proposte francesi e tedesche. Tra le principali novità 4 etichette “cult”: tra i bianchi il nuovissimo “Lugana Doc” dalla Lombardia, il Pinot Nero Alto Adige Doc, l’Alta Langa tra gli spumanti e lo Chablis francese di Jean Lefort. Alla 56° edizione del Salone internazionale dei vini e distillati per Coop sono protagonisti i vini della linea Assieme. Per la prima volta, la filiera cooperativa è presente unita in un unico stand, allestito congiuntamente da Legacoop Agroalimentare e da Coop. Un modello unico di filiera attento alla sostenibilità, intesa in tutte le sue componenti, economica, sociale ed ambientale, ritorna con i vini della linea Assieme: 28 vini tipici bianchi e rossi che raccontano una filiera corta, 100% Made in Italy.

Gli utenti di EasyCoop preferiscono le bollicine: infatti guardando agli acquisti di chi effettua ordini attraverso il sito di spesa online di Coop Alleanza 3.0 è possibile affermare che una bottiglia su 4 vendute è di bollicine e nello specifico il preferito è il prosecco con cui è possibile sia pasteggiare che gustare un buon aperitivo. Stando alla distinzione tra bianchi e rossi i consumatori più “smart” preferiscono il bianco: sul podio troviamo nelle prime due posizioni il Pignoletto doc Reno e il Müller Thurgau Trentino doc. Il gradino più basso del podio è di un vino rosso, ovvero il Montepulciano d'Abruzzo dop.