Heineken: campagna per la riscoperta delle relazioni offline

Heineken, in collaborazione con Bodega, brand portavoce della street culture, lancia la nuova campagna globale "The Boring Phone" con un’edizione limitata di “dumb phones” progettati per avere capacità tecnologiche ridotte, così da incoraggiare le persone a riscoprire i piaceri del mondo offline. Oggi, con gli smartphone che sono sempre più interessanti con l’obiettivo di coinvolgere l'utente a 360°, è facile essere costantemente connessi, ma diventa sempre più difficile vivere i reali momenti di condivisione con chi ci circonda senza disattenzioni.

Prodotto dall’innovatore europeo di mobile Human Mobile Devices (Hmd), il “The Boring Phone” di Heineken e Bodega elimina tutte le distrazioni degli smartphone attuali (social media e app) in favore di funzionalità essenziali, come inviare e ricevere chiamate e messaggi di testo, così da promuovere una più autentica condivisione del tempo trascorso in compagnia degli amici. La cassa trasparente e gli adesivi olografici traggono ispirazione dall'amore della Gen Z per la moda e il design Newtro e ricordano i cellulari dei primi anni 2000. Il telefono “dumb” ha inoltre una batteria con un'autonomia di 20 ore. Heineken® e Bodega hanno avviato la loro collaborazione con l'obiettivo di dimostrare quanto ricca possa essere la vita sociale nel momento in cui ci si disconnette dagli smartphone.

“Tutti noi avremmo bisogno di una pausa dalle continue distrazioni della tecnologia, esigenza che la nostra ricerca ha dimostrato essere particolarmente rilevante per i giovani della Gen Z e i Millennials", commenta Nabil Nasser, direttore globale di Heineken. "Quando abbiamo parlato con loro riguardo all’utilizzo che fanno degli smartphone, abbiamo subito capito che molti si sentono spesso distratti dal proprio telefono, ma non vogliono rinunciare del tutto ad esso. Come Heineken, intendiamo promuovere l’importanza di vivere momenti offline autentici, aiutando le persone a riscoprire la gioia di stare insieme. Con la creazione di The Boring Phone siamo tornati alle origini, abbiamo ridotto le funzionalità della tecnologia per incentivare le persone a vivere reali momenti di connessione davanti a una buona birra, senza le distrazioni continue derivanti dalle notifiche".

Da parte sua Oliver Mak, co-fondatore di Bodega, sottolinea: "Da Bodega ci vediamo come un veicolo per connettere la cultura e i giovani quindi quando Heineken ci ha proposto di collaborare ad un progetto che ha questo scopo, abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità. Nonostante siamo cresciuti circondati dalla tecnologia, noi della Generazione Z e i Millennials stiamo realizzando che la nostra dipendenza dagli smartphone sta influenzando la nostra capacità di creare connessioni reali. Questo influisce anche sul nostro modo di divertirci e, più in generale, sullo sviluppo della cultura stessa. Dal momento che gli smartphone sono così interessanti, volevamo trovare il modo di progettarne uno che non lo fosse. Per creare il “Boring Phone”, quindi, ci siamo ispirati alla tendenza del 'Newtro', reinterpretando un'icona culturale del passato che alcuni giovani Zillennials potrebbero non aver mai conosciuto. Non vediamo l'ora di sapere quale sarà la risposta al lancio del The Boring Phone, frutto dell’unione delle nostre visioni comuni rispetto a creatività e socialità. Crediamo davvero che questo contribuirà a soddisfare il bisogno delle nuove generazioni a riscoprire il valore dei reali momenti di condivisione".

“Sono orgoglioso di poter lanciare questa campagna così rilevante a livello globale qui in Italia. La cornice della Design week, l’evento più importante a livello italiano sul design, è l’occasione perfetta per trasmettere il messaggio irriverente ma profondo che è alla base di “The Boring Phone”. L'obiettivo che vogliamo perseguire, infatti, è quello iniziare una conversazione, nello stile ironico tipico del brand, riguardo l’importanza di creare reali connessioni non mediate da social media e smartphones”, commenta Jan Bosselears, Marketing Director di Heineken Italia, “Siamo convinti che il Boring Phone di Heineken x Bodega sia lo strumento perfetto per cominciare a parlare dell’importanza di abbattere le barriere alla socializzazione che la tecnologia a volte crea senza che ce ne accorgiamo così da far sì che i giovani abbiamo occasioni di vero divertimento con i loro amici, godendosi a pieno i momenti, senza distrazioni”.

Dopo la presentazione in anteprima mondiale alla Milano Design Week, alcuni “The Boring Phone” in edizione limitata verranno distribuiti in Italia per agevolare maggiori momenti offline e invitare i giovani a riappropriarsi del tempo di qualità trascorso con amici e persone care, contribuendo così a rendere le serate in compagnia più autentiche e coinvolgenti. Nel corso del 2024 i telefoni saranno disponibili in diversi mercati attraverso meccanismi di coinvolgimento dei consumatori e concorsi a premi dedicati. A giugno verrà inoltre lanciata un'applicazione che trasformerà qualsiasi smartphone in un dispositivo "dumb" per offrire a coloro che non riusciranno ad ottenere il dispositivo la stessa esperienza del Boring Phone.

L’evento alla Desgin Week sarà aperto al pubblico il 19 aprile, per iscriversi visita https://www.theofflineparty.it/. Per ricevere maggiori informazioni sulla campagna “The Boring Phone” visita https://www.heineken.com/it/it/theboringphone.