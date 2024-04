Argentina: crolla il consumo di carne bovina

In Argentina sta crollando il consumo della propria risorsa alimentare nazionale più nota e apprezzata nel mondo: la carne bovina. I numeri diffusi dalla Camera dell'industria e del Commercio della Carne (Ciccra) hanno del clamoroso: non solo nel primo trimestre 2024 tale consumo è crollato del 17,6% su base annuale ma si tratta del record negativo degli ultimi trent'anni.

Nel dettaglio, il consumo di carne bovina nel Paese latino-americano sarebbe stato pari a 499.700 tonnellate di carne con osso tra gennaio e marzo. Al contempo, il consumo pro-capite è stato pari a 42,6 kg/anno, mentre il mese scorso è risultato inferiore del 18,5% rispetto a marzo 2023. La media mobile degli ultimi dodici mesi del consumo apparente di carne bovina si è attestata a marzo a 50 kg per abitante all'anno, il 4,2% in meno rispetto alla media di un anno fa. Secondo il presidente della Ciccra Miguel Schiariti, “la ripresa dei consumi arriverà solo con il miglioramento della macroeconomia e con il recupero del potere d'acquisto dei cittadini, non prima. Sembra che questa sia la ragione principale del vertiginoso calo dei consumi nel primo trimestre dell’anno”. Effettivamente il crollo dei consumi in Argentina non riguarda soltanto la carne ma riflette l'intero comparto del cibo e delle bevande, che, secondo la Confederazione argentina delle medie imprese (Came) accusa un calo del 15,5% su base annua.

Il fenomeno si accompagna a un sensibile aumento generalizzato dei prezzi che, nel settore carne e derivati, a marzo registra un aumento del 9,8% su base mensile (di 0,7 punti superiore rispetto all'incremento di febbraio). La Ciccra ha riferito che tra marzo 2023 e marzo 2024, in media, il valore dei tagli di carne bovina è aumentato del 278,0%. "L'aumento è ancora inferiore al tasso di aumento degli immobili permanenti, che è stato del 306,4% annuo", hanno affermato.

In relazione ai prezzi, la categoria carni e derivati ha registrato un aumento mensile del 9,8%, rimanendo di 0,7 punti percentuali superiore all'incremento di febbraio. Tuttavia, si colloca al di sotto dell'indice dei prezzi al consumo (11%) ed è stato uno di quelli con gli aumenti più bassi, senza considerare gli aumenti stagionali. I tagli di carne bovina sono aumentati del 9,5%, mentre quelli di pollo sono aumentati del 13,1%. In questo contesto di calo della produzione e dei consumi, Schiariti assicura: “Il settore è piuttosto complicato. Le vendite sono molto stagnanti, le mansioni si riducono e questo non fa bene al settore perché le spese fisse finiscono per aumentare il costo al kg di ogni prodotto. Allora diventa difficile mantenere l’equazione. Stiamo pensando che alcune fabbriche non possano resistere a tale paralisi e finiscano per sospendere o chiudere temporaneamente”.