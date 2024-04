Scarseggiano i camerieri? Niente paura, arriva il robot...

La scarsità di domanda di lavoro nel settore della ristorazione è un problema all'ordine del giorno da un po' di anni. E' noto che, in particolare nel Centro-Sud non si trovano camerieri e ciò rischia di diventare un'emergenza in città come Roma, in procinto di ospitare milioni di turisti durante il Giubileo (leggi notizia EFA News).

Nelle località turistiche, poi, la preponderanza del lavoro stagionale non fa che accentuare la problematica. Come a Sorrento, dove Mario Parlato, proprietario de "La terrazza delle Sirene”, ha trovato un sistema più che innovativo per uscire dall'impasse: due robot come camerieri. “Quando i ragazzi vengono a colloquio", ha riferito il ristoratore, "molti sono più interessati ai week end liberi che al servizio, quando invece il nostro è un lavoro che si svolge per lo più quando gli altri sono in vacanza e nei giorni di festa”. Da qui la decisione di Parlato di 'assumere' i robot.

La vistosa innovazione messa in campo dal ristorante "La terrazza delle sirene" sta già facendo molto discutere. Turisti e residenti sono polarizzati: per taluni - specie tra i giovani - è un'idea geniale ma rimangono numerosi i puristi, secondo i quali quello del cameriere è un ruolo che fa la differenza e garantisce quel tocco di umanità, accoglienza e calore che caratterizza in particolare località mediterranee e solari come Sorrento.

Parlato, però, ragiona da imprenditore pragmatico e, a suo avviso, il problema non sussiste: nella ristorazione i robot sono un ausilio e possono svolgere tutte le funzioni essenziali dei camerieri: accompagnare i clienti al tavolo, servire le portate, consegnare il conto, tuttavia "la gentilezza e la simpatia di chi svolge questo lavoro con passione sono insostituibili”, chiosa il titolare del ristorante sorrentino.