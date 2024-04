Tornano la lira e gli anni '60. Anche in Europa

“Coneria Italiana”, gelateria anni ’60 fondata a Lamezia Terme, il prossimo 20 aprile, farà rivivere il fascino degli anni ’60 in Italia ed in altri paesi europei, permettendo il pagamento simbolico di alcuni prodotti alimentari (e non solo) con la moneta precedente all’euro.

In particolare, si pagherà con le vecchie Lire da nord a sud Italia – a Torino, Milano, Mantova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Cosenza, Lamezia Terme, Catanzaro, Pizzo, Reggio Calabria e Taormina – mentre in Spagna (Madrid) si potrà pagare con le pesetas, in Francia (Lione) con i franchi e in Belgio (Bruxelles) con i franchi-belgi.

“Lo scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione offerta dalle aziende Callipo Conserve Alimentari S.r.L. e Guglielmo S.p.A., è stato possibile registrare un incredibile successo dell’iniziativa lungo tutto lo stivale", commenta Valentino Pileggi, ideatore dell’iniziativa. "La partecipazione e l’entusiasmo di numerosi cittadini ha reso possibile la celebrazione di un pezzo della nostra storia, forse quella più bella e significativa delle ultime generazioni.

Quest’anno, oltre alle città italiane già confermate nella scorsa edizione, sarà possibile pagare in Lire anche a Torino, Mantova, Napoli e Taormina. Inoltre, dopo aver constatato che in molti paesi europei è ancora molto sentito il ricordo degli indimenticabili anni ’60, abbiamo deciso di estendere l’evento anche in Spagna, Francia e Belgio”.

Ciascun cittadino potrà quindi divertirsi a scovare le vecchie Lire nascoste nella propria abitazione. Magari si dovrà cercare in qualche vecchio cassetto o in un armadio nascosto o, ancora, molto più semplicemente, “sotto il famoso materasso”, ma è quasi certo che un po’ tutti gli italiani in realtà qualche vecchia lira ce l’hanno eccome. L’invito, inoltre, è di indossare abiti vintage per catapultarsi pienamente nell’atmosfera anni ’60 e di condividere, con foto e video, le proprie banconote ritrovate.

In particolare, in Italia, basterà mostrare in cassa, presso gli store coinvolti, le vecchie Lire per ricevere immediatamente un omaggio o uno sconto dedicato all’evento. Lo stesso accadrà negli altri paesi europei ma, in questo caso, si dovrà utilizzare la moneta precedente all’euro. L’iniziativa non ha alcuno scopo di lucro ed ha come unico fine quello di far rivivere, seppur per un giorno, l’atmosfera felice e spensierata degli anni ’60, con l’auspicio che tutto ciò possa offrire una valida occasione per ritrovare i valori più autentici che si respiravano in ogni angolo del nostro bel Paese.

Poste Italiane S.p.A., poi, il 21 aprile 2024, consacrerà l’evento realizzando il prestigioso annullo filatelico dedicato proprio alla Giornata Nazionale della Lira, permettendogli così di entrare a far parte dello storico archivio italiano di marcofilia. Nell’occasione, sarà disponibile una tiratura limitata di n° 1000 cartoline postali che potranno essere distribuite su richiesta in tutte le città d’Italia (rivolgendosi alla società promotrice “Coneria Italiana”).

L’elenco completo di tutti i punti vendita partecipanti, sarà pubblicato sulle pagine social ufficiali di “Coneria Italiana”, “Callipo1913 Store” e “GuglielmoCaffé”.