Nutella: 60 anni e non sentirli

Tutte le iniziative in campo per celebrare il brand Ferrero, icona del boom anni '60 e del Made in Italy alimentare

Sentirsi giovani e, al contempo, colmi di esperienza e soddisfazioni è il sogno di tutti. Nutella, che taglia domani il traguardo dei 60 anni, è, da quando è nata, un emblema di freschezza e di gioventù. Prodotto Ferrero per eccellenza, Nutella è un'icona del boom degli anni '60 e di quel Made in Italy alimentare che non tramonta mai. I numeri parlano da soli: Nutella è oggi prodotta in undici stabilimenti Ferrero, con maestranze provenienti da 97 nazioni diverse, e viene venduta in circa 160 Paesi in tutto il mondo. Ogni anno, ne vengono prodotte oltre 400mila tonnellate. Nutella è l'ottavo dei brand italiani (secondo tra i marchi alimentari preceduto soltanto da un altro prodotto Ferrero, ovvero Kinder) nell'ambito della Top Ten di Kantar BrandZ (leggi notizia EFA News).

Come si apprende dal sito ufficiale di Nutella, dopo la seconda guerra mondiale, il cacao era difficilissimo da reperire ma "Ferrero, da un piccolo paesino del Piemonte, riuscì a trasformare il problema in una grande opportunità, creando una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo". Fu così che nacquero i primi due "antenati" di Nutella: il nocciolato Giandujot (1946) e la SuperCrema (1951). Tredici anni dopo, la ricetta viene migliorata e viene creato il primo vasetto di una nuova crema a base di nocciole e cacao, a cui viene dato un nome che ancora oggi è sinonimo di crema spalmabile e sorrisi: Nutella vede quindi la luce il 20 aprile 1964.

In occasione di questo sessantennale, il brand ha lanciato una serie di nuovi vasetti di Nutella in edizione limitata (leggi notizia EFA News), ognuno dei quali caratterizzato con una dedica speciale per le persone importanti per noi. Da “per te, che rendi straordinario ogni giorno” a “per te, che hai la musica dentro”, ogni vasetto vuole far sorridere la persona a cui sarà dedicato.

Attualmente Nutella è inoltre protagonista di una campagna multicanale, che include un nuovo spot televisivo, il quale mostrerà agli spettatori come un singolo sorriso possa illuminare ogni giornata, e un'attivazione digitale, attraverso cui i consumatori possono configurare il proprio barattolo virtuale, personalizzandolo con una dedica, e condividerlo con una persona cara. Basta infatti collegarsi al sito www.nutella.com dalle ore 12:00 del 19 febbraio 2024 alle ore 23:00 del 31 agosto 2024 per scaricare una cartolina digitale personalizzata con un vasetto Nutella e un messaggio speciale a scelta tra quelli a disposizione.