Francia, stretta sulla shrinkflation: i negozi devono esporre le info in vetrina

Nella sua lotta alla shrinkflation, la piaga chiamata "sgranatura", ossia la riduzione delle quantità di cibo nelle confezioni in modo da tenere i prezzi bassi, il governo francese si distingue per pervicacia. Dopo essere entrato pesantemente in conflitto con alcune multinazionali adesso è il turno dei rivenditori francesi che dovranno esporre informazioni sulla shrinkflation. Il governo Macron, infatti, sta rendendo obbligatorio per i rivenditori del Paese l'identificazione dei prodotti alimentari e delle bevande che sono stati colpiti dalle differenze inventariali. Il decreto, promosso dal ministero dell'Economia, delle finanze e della sovranità industriale e digitale, entrerà in vigore il 1° luglio.

La Francia ha presentato all'Ue le proposte per il decreto all'inizio di quest'anno: in base alla nuova legge, i "grandi e medi negozi", come i supermercati, saranno tenuti a informare i consumatori su un prodotto che è diminuito di dimensioni attraverso la segnaletica del negozio. L'informazione "deve apparire" in questi negozi due mesi dopo la "data di commercializzazione" dei prodotti idonei. Secondo quanto previsto dal decreto del ministero, gli alimenti preconfezionati saranno esenti dal decreto.

"La pratica della shrinkflation è una truffa -sottolinea senza mezzi termini il ministro francese dell'Economia Bruno Le Maire-. Stiamo ponendo fine a questa pratica. Voglio ripristinare la fiducia dei consumatori. E con la fiducia viene la trasparenza. Dal 1° luglio sarà obbligatorio indicare quando un prodotto alimentare cambia dimensione. L'indicazione dovrà in particolare specificare l'evoluzione del prezzo in relazione al peso, in modo che il consumatore conosca la reale evoluzione del prezzo. Ci siamo impegnati e lo stiamo facendo".

"Questo è un passo importante nella lotta che sto conducendo per la trasparenza che dobbiamo ai consumatori", aggiunge Olivia Grégoire, ministro delegato per le Piccole medie imprese, il commercio, l'artigianato e il turismo. Eppure la cosa non soddisfa tutti. Alcuni rivenditori hanno contestato la mossa, sostenendo che i produttori dovrebbero essere tenuti a riferire sulle differenze inventariali e non i rivenditori. In un post su X, Dominique Schelcher, amministratore delegato di Système U, quinto gruppo di grande distribuzione in Francia (alle spalle di Carrefour, Auchan, Leclerc, Casino e Intermarché) con una quota di mercato pari al 10,4%, ha dichiarato: "La shrinkflation è un trucco usato a spese dei consumatori che deve essere combattuto con una rendicontazione sistematica. Ma perché chiederlo ai distributori e non richiederlo ai produttori che decidono di utilizzarlo e che dispongono di tutti i dati necessari? È davvero incomprensibile in questi tempi di voglia di semplificazione". In un altro post, ancora Schumacher ha aggiunto: "Ho appena parlato con un costruttore che riconosce lui stesso che sarà complicato per i distributori comunicare il rigonfiamento perché sarà estremamente complesso avere le informazioni giuste. Temo un obbligo difficile da attuare per i team, di cui al momento non abbiamo bisogno".

All'inizio di questa settimana, l'organizzazione no-profit francese Foodwatch ha preso di mira alcuni marchi accusati questa volta di "cheapflation", altra piaga che sta prendendo piede e che si verifica quando gli ingredienti vengono ridotti o sostituiti con altri più economici. L'analisi di Foodwatch ha rilevato che il fornitore francese di carni Fleury Michon, il gruppo di polli LDC e il marchio statunitense di latticini Siggi's hanno tutti "cambiato le loro ricette di nascosto". Mentre Fleury Michon ha ridotto la quantità di prosciutto di maiale nel suo prodotto 100% prosciutto di maiale, LDC ha ridotto la quantità di pollo e formaggio nel suo Le Gaulois Cordon Bleu, secondo Foodwatch. Il prezzo al chilo dello yogurt Skyr di Siggi, aromatizzato alla vaniglia, è aumentato del 13%. Secondo quanto dichiarato da Foodwatch, tutti e tre i marchi hanno "confermato questi cambiamenti".