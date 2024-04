Klépierre Italia: Filippo Bozzalla Cassione è il nuovo Cfo

Klépierre, azienda europea nel settore dei centri commerciali, ha annunciato la nomina di Filippo Bozzalla Cassione a nuovo Cfo in Italia. Bozzalla Cassione succede a Umberto Trussoni, nominato nei mesi scorsi Chief Investment Officer di Klépierre. “La leadership di Klépierre Italia si arricchisce con l’ingresso di Filippo Bozzalla Cassione, un grande professionista che si unisce al nostro team in una fase di rafforzamento strategico del Gruppo sul mercato nazionale", ha commentato Luis Pires, Head of Country di Klépierre Italia. "Siamo entusiasti di perseguire insieme il percorso di crescita avviato, guardando ai nuovi obiettivi e traguardi di Klépierre Italia”.

Filippo Bozzalla Cassione ha una carriera ventennale in ambito finanziario, con una comprovata esperienza nella pianificazione aziendale, nella gestione di portafogli di investimento e in materia di due diligence, maturata in particolare nei settori del retail e della ristorazione. Arriva in Klépierre Italia dopo aver ricoperto recentemente i ruoli di Group Cfo per Orange Capital Development (fondo chiuso che investe in energie rinnovabili e alimentazione sostenibile) e di Finance Director Italy per Kelly Deli (primo operatore di sushi in Europa con oltre 1.000 chioschi nei supermercati e nei travel hub in 11 Paesi).

Precedentemente, il manager ha lavorato per circa dieci anni in Autogrill Group, dove ha ricoperto diverse posizioni: Group Strategic Planning M&A Manager e Controlling Director, Head of Finance della divisione Urban Centers & Malls e Head of Finance della sussidiaria Nuova Sidap, leader in Italia nel settore della vendita al dettaglio su strada e nella gestione di stazioni di servizio. Il nuovo Cfo di Klépierre Italia ha iniziato la sua carriera in Tamburi Investment Partners, dove è stato Senior Manager con un focus sulle operazioni di M&A nelle aziende di medie dimensioni. Bozzalla Cassione è laureato in diritto e amministrazione aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi.