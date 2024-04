Ivsi: Marella Levoni è la presidente per il triennio 2024-2027

Marella Levoni è stata nominata presidente dell'Istituto Valorizzazione Salumi Italiani (Ivsi) per il triennio 2024-2027. La nomina è arrivata ieri al termine del Consiglio direttivo dell'Istituto che ha anche designato Giorgia Vitali (Salumificio Vitali Spa), come vicepresidente.

Marella Levoni, dell’azienda Levoni Spa, già consigliera dell’Istituto, raccoglie il testimone da Francesco Pizzagalli (Fumagalli Ind. Alimentari Spa), alla guida di Ivsi negli ultimi dodici anni e, ancora prima, dal 2000 al 2006.

“Sono onorata della fiducia accordatami dal Consiglio direttivo. Raccolgo un testimone importante dal presidente Pizzagalli che è stato un faro per le aziende consorziate e che, con visione e lungimiranza, ha cercato di leggere attentamente il presente, per guidare il settore attraverso cambiamenti profondi e grandi sfide”, ha affermato Levoni. Sempre riguardo alle sfide il nuovo presidente ha le idee chiare: “In questi ultimi anni l’Istituto ha posto al centro il tema dello sviluppo sostenibile aiutando le aziende nell’affrontare un cambiamento rivoluzionario. Ma il lavoro è tanto, la strada da percorrere è ancora lunga per far sì che sempre più aziende del nostro settore evolvano nel loro modo di fare impresa. Un’altra sfida con la quale dovremo confrontarci è legata all’intelligenza artificiale. Anche questa può essere una grande opportunità di crescita per le nostre aziende se usata in modo efficace”, ha continuato Levoni.

Tra gli altri obiettivi del suo mandato, c’è anche quello di puntare sulla valorizzazione dei salumi, il cuore della missione dell’Istituto. “I salumi italiani rappresentano un orgoglio del made in Italy alimentare, invidiati e imitati in tutto il mondo", afferma il neopresidente Ivsi. "Occorre dialogare con i consumatori e le nuove generazioni affinché continuino sempre ad apprezzare il gusto e il senso di convivialità che i nostri prodotti portano con sé”.

Nata a Mantova nel 1967, Marella Levoni, dopo la laurea in Lettere moderne con indirizzo in Comunicazioni Sociali all’università Cattolica di Milano ha lavorato nell’editoria libraria fino al 2000, quando è entrata nell’azienda di famiglia a Castellucchio dove ricopre la carica di Direttrice relazioni esterne e comunicazione. Convinta che quella del cibo sia un’importante forma di cultura, nel corso della sua carriera ha creato spesso sinergie fra l’attività di produzione dei salumi e istituzioni culturali in diversi campi, agevolando un ricco scambio di visioni fra realtà in apparenza molto diverse.

E’ stato anche nominato lo scorso 17 aprile, in occasione dell’assemblea annuale dell’Istituto Valorizzazione Salumi Italiani, il nuovo consiglio direttivo, così composto: Giorgio Beretta (Salumificio F.lli Beretta Spa); Emanuela Bigi (F.lli Veroni Fu Angelo Spa con unico socio); Stefano Borchini (Slega Srl); Gianfranco Delfini (CLAI Soc. Cooperativa Agricola); Giulio Gherri (Prosciuttificio San Michele Srl); Marella Levoni (Levoni Spa); Emilio Mottolini (Salumificio Mottolini Srl); Emanuela Raimondi (Felsineo Spa Società Benefit); Tiziana Raspini (Raspini Spa); Sara Roletto (Rugger Srl); Claudio Palladi (Rigamonti Salumificio Spa); Stefania Rota (San Vincenzo di Fernando Rota Srl); Arnaldo Santi (Fumagalli Ind. Alimentari Spa); Lorenzo Spada (Villani Spa); Giorgia Vitali (Salumificio Vitali Spa).