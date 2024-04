Aigrim (ristorazione), online il nuovo sito

E' online il nuovo sito di Aigrim, l'associazione che, in seno a Fipe-Confcommercio, rappresenta le aziende italiane della ristorazione a catena multilocalizzata.

Per il presidente dell'associazione, Cristian Biasoni, il sito rappresenta "una piattaforma rinnovata pensata tanto per i nostri associati, quanto per tutti gli stakeholder che intendono approfondire i trend del settore della ristorazione. Anche attraverso questo nuovo sito, intendiamo portare avanti la nostra missione di essere un punto di riferimento per le catene di ristorazione, un luogo di rappresentanza e cultura per tutto il settore", conclude il presidente in un post sui social.

Aigrim (Associazione delle Imprese di Grande Ristorazione e servizi Multilocalizzate) è nata nel 2013 e raggruppa tutte le imprese del settore ristorazione che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande nei centri urbani, nei centri commerciali, nelle aree di servizio autostradali, negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e marittime ed in altri siti in concessione.

Le aziende aderenti sono attualmente 12, tra le più grandi imprese con format commerciali presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, con ricavi complessivi pari a oltre 3 miliardi di Euro. Oltre 30mila sono i dipendenti totali e più di 3.000 punti di ristoro in tutto il territorio nazionale, in forma diretta, in gestione e in franchising.