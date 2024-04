Pure by Monin, arriva il concentrato senza aggiunta di zucchero

Monin, storica azienda francese a conduzione familiare attiva dal 1912 e distribuita in Italia da Velier, ha presentato Pure by Monin, una nuova linea di concentrati senza aggiunta di zucchero "progettati per offrire sapori autentici senza l'aggiunta di zucchero o dolcificanti". Disponibile in tre gusti (pesca-albicocca, mango-passione e limone-lime) Pure by Monin è prodotto con "i migliori ingredienti" e il 10% di succo di frutta. Le bevande vegane utilizzano aromi e coloranti naturali, senza conservanti aggiunti, e contengono meno di due calorie per porzione.

"Da quando il governo ha imposto a tutti gli esercizi ricettivi con più di 250 dipendenti di aggiungere le etichette con le calorie ai loro menu, abbiamo riscontrato un crescente interesse da parte dei clienti per le bevande a basso contenuto calorico e di zuccheri -spiega Lee Hyde, esperto senior di bevande di Monin-. Sappiamo che il 42% degli avventori dà la priorità al gusto e alla qualità quando pranza in un QSR, quindi abbiamo sviluppato Pure by Monin per aiutare gli operatori ad ampliare le opzioni a basso contenuto di zucchero, pur continuando a fornire bevande ricche di sapori eccitanti e aromatici".

"La popolarità della categoria dei seltz duri a livello mondiale è in crescita, con un tasso di crescita annuale composto dell'8,2% dal 2021 al 2028 -aggiunge Hyde-. Pure by Monin s'inserisce in questa tendenza, fornendo una soluzione pronta all'uso ed economicamente vantaggiosa per i baristi. Pure può anche aiutare i punti vendita a ridurre gli sprechi di ingredienti grezzi, pur garantendo un gusto deciso e fruttato. Grazie alla sua versatilità in una varietà di ricette, siamo certi che Pure by Monin sarà apprezzato dai consumatori e darà agli operatori un vantaggio competitivo nel loro menu di bevande".