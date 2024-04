Getir, dopo tante velleità resta solo la Turchia

Triste fine per Getir, il delivery turco che più o meno un anno fa, a luglio 2024, ha abbandonato l'Italia (vedi articolo Efa News) accusando il business che, nel nostro Paese, non ha soddisfatto le aspettative del management. Evidentemente non è solo in Italia che il business non funziona, visto che Getir, adesso, annuncia l'uscita dai mercati di Regno Unito, Germania, Paesi Bassi e Stati Uniti, riorientando le proprie risorse finanziarie per concentrarsi sulla Turchia. La decisione potrebbe mettere a rischio centinaia di posti di lavoro.

D'altra parte solo il 7% del fatturato proviene da questi mercati: la decisione di Getir consentirà all'azienda di concentrare le proprie risorse finanziarie nel Paese in cui è stata fondata, la Turchia, dove vede il maggior potenziale di crescita sostenibile a lungo termine.

In un comunicato, l'azienda ha affermato che "Getir esprime il suo sincero apprezzamento per la dedizione e il duro lavoro di tutti i suoi dipendenti nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi Bassi e negli Stati Uniti". FreshDirect, la filiale statunitense di Getir, rimarrà in funzione.

Getir, comunque, si è assicurata un nuovo investimento in un round guidato da Mubadala e G Squared, che utilizzerà per rafforzare la sua posizione nelle sue attività principali di consegna di generi alimentari e drogheria in Turchia: l'importo dell'investimento non è stato reso noto.