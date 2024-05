Carel si allea con Seco per la refrigerazione digitale

Carel Industries S.p.a., attiva nelle soluzioni di controllo per il condizionamento e la refrigerazione anche per il settore della ristorazione e Seco S.p.a., azienda aretina attiva nelle soluzioni tecnologiche end-to-end per la digitalizzazione industriale, hanno siglato un accordo per sviluppare una nuova soluzione a supporto della trasformazione digitale delle infrastrutture. Le due società, sottolinea il comunicato ufficiale, hanno avviato la progettazione di un "innovativo e potente sistema di supervisione", device fondamentale per il controllo dei processi di refrigerazione e condizionamento dell'aria, che consente la raccolta dati in tempo reale e il monitoraggio remoto. I primi campioni per i test sul campo saranno disponibili entro la metà del 2025, mentre la produzione in serie dovrebbe iniziare entro la fine dello stesso anno.

Tra gli obiettivi della collaborazione vi sarà la semplificazione dell’operatività e il miglioramento della sicurezza attraverso l’ottimizzazione dei processi e l’identificazione tempestiva di potenziali problemi o malfunzionamenti. Il nuovo sistema di supervisione, inoltre, consentirà l’implementazione di soluzioni digitali avanzate basate non solo sul monitoraggio in tempo reale, ma anche sul controllo intelligente dei dispositivi di campo al fine di aumentare l’efficienza dei prodotti massimizzando le prestazioni e migliorando l’affidabilità complessiva.

Sfruttando il portafoglio e il know-how di Seco, attraverso la combinazione delle tecnologie più avanzate e dei servizi personalizzati, "questa innovativa soluzione aiuterà a costruire nuove funzionalità per le apparecchiature Carel, promuovendo al contempo il risparmio energetico e riducendo l’impatto ambientale". Inoltre, le due società stanno esplorando ulteriori opportunità di collaborazione che potrebbero consentire a Carel di realizzare dispositivi innovativi per migliorare l’esperienza utente-macchina, attraverso l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale at the Edge, a livello di unità finale sul campo.