Cibus: Loacker presenta nuova linea Chocolaterie

In occasione della 22° edizione di Cibus, il salone internazionale dell’alimentazione, Loacker ha presentato Chocolaterie, la nuova linea prodotto per gli amanti dei wafer e quelli del cioccolato. Disponibile a partire da settembre, la nuova linea di delizie presentata dall’azienda altoatesina affianca la fragrante croccantezza di tre cialde di wafer all’elegante bontà del cioccolato e alla morbida consistenza delle creme Loacker, in due versioni: Dark Chocolate, Milk Chocolate.

"Con l’introduzione di Chocolaterie la volontà è quella di proporre un nuovo concetto di prodotto e al tempo stesso di alimentare la crescita della categoria dei wafer con una linea capace di portare la bontà Loacker anche all’interno del mercato del cioccolato, pur rappresentando un prodotto che, coerentemente con la filosofia del brand, coniuga perfettamente gusto e benessere andando incontro alle esigenze di un consumatore sempre più attento all’adozione di stili di vita sani ed equilibrati", si legge in una nota aziendale.

Target di Loacker Chocolaterie sono i genitori che vogliono per i loro figli un prodotto di qualità, per tutti i giovani che in pausa studio, a lavoro, o a conclusione di un pic-nic in una giornata di sole vogliano concedersi una pausa gustosa. Chocolaterie Dark Chocolate e Loacker Chocolaterie Milk Chocolate sono disponibili nella confezione famiglia da 118 g.

Per Loacker Cibus ha rappresentato l’occasione per svelare anche i primi elementi che caratterizzeranno la campagna di comunicazione dedicata al centenario del brand, previsto nel 2025, e le attività ad esso dedicate dentro e fuori i punti vendita a partire dall’autunno 2024. Oltre a celebrare un momento unico nella storia dell’azienda, la nuova campagna getterà le basi per un’importante evoluzione della piattaforma “La bontà è una scelta” avviata nel 2019 per esprimere i valori del brand.

Un obiettivo importante, dunque, quello dei cent’anni, per un’azienda che continua a crescere in Italia e all’estero e che nel 2023 ha fatto registrare un fatturato globale di 435 milioni di euro, in crescita rispetto all’anno passato, per un totale di oltre 1 miliardo di unità prodotte e vendite globali per oltre 35.000 tonnellate di prodotti. In Italia, Loacker continua ad essere il brand leader nel mercato dei wafer dove detiene il 50,3% delle quote, mentre, sempre nello stesso mercato, nel 2023 è stato il secondo produttore a livello globale.