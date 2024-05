Bayer protagonista a Macfrut

In linea con la mission aziendale “Health for All, Hunger for None”, Bayer è protagonista a Macfrut, la fiera per i professionisti che operano nel settore ortofrutticolo nazionale e internazionale, che si svolge fino a domani 10 maggio 2024 all’Expo Centre di Rimini.

La novità più rilevante è la presentazione della nuova linea Vynyty Pro Press, lanciata sul mercato italiano proprio in occasione di Macfrut, premiata col "Biosolutions Innovation Award" (vedi notizia di EFA News). Si tratta di nuova soluzione, di origine naturale, per la confusione sessuale. La linea è stata lanciata per il controllo degli insetti dannosi: la Grapholita molesta del pesco e la Tuta Absoluta del pomodoro (in serra).L’innovazione introdotta consente una semplicità di applicazione, un miglioramento nella durata dell’efficacia del prodotto e soprattutto di ridurre a zero l’impatto sull’ambiente in quanto, vista la sua completa biodegradabilità, non richiede la rimozione dei diffusori a fine stagione

Tra le novità, presentata Colti-Bayer, la nuova app mobile a supporto di aziende agricole, consulenti, tecnici e rivenditori. Un tool digitale, smart ed intuitivo, grazie al quale sarà possibile consultare l’offerta integrata di Bayer e scoprire le caratteristiche delle varietà a marchio Seminis, delle soluzioni per la protezione delle colture e delle tecnologie digitali di Bayer Crop Science.

Tra le altre Soluzioni digitali in vetrina, Nematool, il primo strumento digitale presente sul mercato per una gestione integrata e sostenibile dei nematodi: un sensore di precisione da applicare al terreno che, oltre a monitorare e migliorare la solarizzazione, misura i principali parametri fisici legati al ciclo dei nematodi.

E poi CroppingView, piattaforma digitale per la raccolta di dati di monitoraggio delle popolazioni di cocciniglie su drupacee e vite e la realizzazione di reportistica. Il servizio è al momento disponibile su vite e drupacee in Emilia-Romagna e su vite in Puglia, Veneto e Friuli.

Infine, FieldView, piattaforma digitale conosciuta soprattutto sulle colture estensive, è ora disponibile anche per il monitoraggio tramite mappe satellitari del pomodoro da industria.