Coop Alleanza 3.0: rinnovabili al 100% entro il 2027

In occasione del del Festival per lo Sviluppo Sostenibile organizzato da Asvis, Coop Alleanza 3.0 ha presentato il proprio Piano di Sostenibilità. Sono previste azioni per ridurre l’impatto ambientale; iniziative a favore delle lavoratrici e dei lavoratori - nonché delle socie e dei soci - grazie a negozi sempre più accoglienti e inclusivi e luoghi di lavoro ancora più sicuri; lo sviluppo delle economie locali con la valorizzazione dei prodotti e del territorio e l’incremento dell’ascolto delle istanze della base sociale di oltre 2 milioni di socie e soci che “sono” la Cooperativa. Una sfida grazie alla quale Coop Alleanza contribuirà anche al raggiungimento di 14 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) definiti dall’Agenda 2030 dell’Onu. La Cooperativa già da lungo tempo rendiconta le sue azioni in campo sociale e ambientale nel suo annuale Bilancio di Sostenibilità e con il Piano intende definire la traiettoria strategica da seguire nei prossimi anni.

“Vogliamo organizzarci per poter sostenere la realizzazione concreta delle azioni previste da questo piano, con un rafforzamento degli strumenti e dei processi a presidio della sostenibilità, ma allo stesso tempo riteniamo fondamentale informare e coinvolgere quanto più possibile i nostri stakeholder perché vogliamo che tutti possano partecipare e contribuire a questo piano, e dire: 'la mia spesa fa di più'”, dichiara il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello.

Coloro che fanno acquisti nei negozi della Cooperativa non mettono nel carrello solo prodotti. Nella loro spesa trovano spazio anche convenienza, qualità e sicurezza, aspetti fondanti per la Cooperativa e indispensabili per soddisfare compiutamente i bisogni e le attese dei soci e dei consumatori in generale. Aspetti che sono, dunque, centrali anche per il Piano di Sostenibilità. L’assortimento a marchio Coop, frutto del lavoro di una filiera controllata sin dalla sua origine, ha un ruolo decisivo per raggiungere questo risultato, tant’è che uno degli obiettivi della Cooperativa è portarlo a raggiungere il 40% delle vendite totali. Il prodotto Coop, alimentare e non, vuole essere etico, amico dell’ambiente e sicuro, proposto ad un prezzo che difende il potere d’acquisto dei soci e dei consumatori. La qualità e la sicurezza alimentare non sono uno slogan: lo attestano i controlli sulle merci lungo tutta la filiera - a partire dai campi e dagli stabilimenti dei fornitori e fino agli scaffali nei negozi – che secondo gli obiettivi del Piano arriveranno a superare i 1.000 all’anno – e quelli sulle produzioni realizzate internamente ai punti vendita, per le quali se ne prevedono 1.400 annui.

“La mia spesa fa di più” è il claim della campagna di comunicazione di Coop Alleanza 3.0. Un messaggio che trova riscontro anche nel Piano di Sostenibilità, perché un “carrello” di spesa fatta alla Coop non è solo merce, ma concentra in sé precisi impegni di sviluppo sostenibile. Il Piano di Sostenibilità, infatti, indica numerose direzioni verso le quali puntare per preservare l’ambiente e ridurre le emissioni climalteranti della Cooperativa. L’impegno per un minore impatto ambientale passa attraverso macchinari più efficienti e meno energivori, nuovi impianti fotovoltaici grazie ai quali raddoppiare la capacità produttiva attuale, e l’incremento dell’approvvigionamento da fonti rinnovabili, fino ad arrivare a utilizzare esclusivamente energia verde. Un ruolo importante è svolto dalla promozione della mobilità sostenibile, con la conferma delle opportunità rivolte alla comunità dei lavoratori e con lo sviluppo di nuove iniziative per la base sociale, fino al coinvolgimento di consumatori e fornitori. A fine piano, ad esempio, il parco auto aziendale sarà costituito esclusivamente da auto a motore ibrido o elettrico.

In tema di mitigazione dei cambiamenti climatici, si darà rinnovata attenzione anche ai temi dell’uso responsabile dell’acqua, coinvolgendo in questo processo virtuoso anche fornitori e consumatori. In quest’ottica si inserisce la promozione di tecniche di agricoltura sostenibile e a tutela della biodiversità, anche in sinergia con Coop Italia, partecipando attivamente ai suoi progetti di filiera. Per attuare i principi dell’economia circolare verranno adottati imballaggi riutilizzabili anche per il comparto del pesce. Questo consentirà di risparmiare all’ambiente oltre 300.000 cassette di polistirolo ogni anno. Nel Piano, si dà nuova propulsione anche alla lotta agli sprechi alimentari con il progetto Buon Fine, che in questi anni ha contribuito a limitare le eccedenze nei punti vendita, trasformandole in solidarietà e in possibilità di risparmio per i soci. Buon Fine vedrà ampliato il suo raggio di azione, con l’inclusione di nuove categorie merceologiche nelle donazioni a favore delle associazioni del territorio.