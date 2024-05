Ivs group, trimestrale in chiaroscuro per il vending

Ivs group, azienda specializzata nel settore vending, ha pubblicato il resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024 che presenta un fatturato consolidato stabile a 183,2 milioni di Euro (-0,2%), ebitda adjusted in crescita a 29,1 milioni (+3,6%). L'utile netto consolidato è pari a 2,7 milioni di Euro, da 3 milioni del 2023, l’utile netto adjusted è pari a 3,4 milioni di Euro, rispetto a Euro 3,9 milioni di marzo 2023, "influenzato da differenze cambio negative nel periodo" mentre l'indebitamento finanziario netto è a 422,8 milioni di Euro da 421,1 milioni a fine 2023.

Per quanto riguarda il dettaglio dei settori operativi del gruppo nei primi tre mesi del 2024, l'attività di gestione vending (che include i settori operativi vending di Italia, Francia, Spagna e Altri paesi minori) ha chiuso a 144,1 milioni di Euro, il 2,7% in più rispetto a 140,5 milioni al 31 marzo 2023. La suddivisione per mercati geografici vede l'Italia prima con 118,7 milioni (+0,6%), poi c'è la Francia con 13,9 milioni di Euro (+13,1%), la Spagna con 9,8 milioni (+8,4%) e via via gli altri mercati in Europa con 3,8 milioni di Euro (+27,9%).

Nel vending, il numero totale di erogazioni del gruppo al 31 marzo 2024 è stato pari a 254,1 milioni (-2,8% rispetto a 261,3 milioni a marzo 2023): il prezzo medio delle erogazioni è stato pari a 53,05 centesimi di Euro, +4% rispetto a 51,03 centesimi dell’analogo periodo 2023.

L'attività di rivendita, in tre mesi ha fruttato 27,5 milioni di Euro, il 22,5% in meno rispetto a 35,5 milioni del primo trimestre 2023, periodo "che aveva registrato alcune rilevanti vendite straordinarie all’estero (Est Europa)", sottolinea il comunicato ufficiale.

L'attività nel settore horeca ha chiuso a 6 milioni di Euro, il 26,7% in più rispetto al primo trimestre 2023. L'attività della divisione coin ha archiviato il trimestre a 10 milioni di Euro (+19,4% sul primo trimestre 2023). "Le tre acquisizioni realizzate in Italia e Polonia, per un valore di 1,7 milioni di Euro -sottolinea la nota-, hanno generato vendite nel primo trimestre 2024 pari 100 mila Euro dalla data dell’acquisto".

“In uno scenario economico che resta complesso, Ivs Group conferma le solide basi della sua attività -commentano Antonio Tartaro e Massimo Paravisi, co-ceo di Ivs Group-. Le operazioni straordinarie realizzate negli anni passati hanno consentito di raggiungere una buona diversificazione su diverse aree di business nelle quali, con un continuo e intenso lavoro, possiamo coniugare efficienza, redditività e qualità del servizio".

"Considerata la posizione di leader raggiunta in Italia -aggiungono i manager- abbiamo iniziato ad ottimizzarne la redditività: così, ad esempio, vanno lette le variazioni nel vending in Italia tra il 1° trimestre 2023 e il 1° trimestre2024 con numero erogazioni a -4%, ricavi a +1%, positioning fees a -13%, ebidtda adjusted a +12%. A comprova che, se si ha il coraggio di rinunciare a contratti e clienti non profittevoli, la marginalità aumenta significativamente. Così anche nella attività di rivendita, dove si è ritenuto salvaguardare il rapporto con la clientela, limitando il ribaltamento a valle dell’impennata degli aumenti subiti negli ultimi sei mesi, essendo questi frutto soprattutto di speculazioni sul mercato delle commodities, che ora stanno rientrando".

"Stante la predetta posizione strategica sul mercato italiano -concludono i due manager- i futuri piani di crescita guarderanno sempre più anche ad altre nazioni europee e a nuovi mercati potenzialmente complementari al core business del vending. Questa ulteriore fase strategica peril gruppo Ivs richiederà certamente un grande impegno, nuove competenze e investimenti rilevanti, su scala continentale".

Ivs Group S.A. è il leader italiano e secondo operatore in Europa nel vending, ossia nella gestione di distributori automatici e semiautomatici per la somministrazione di bevande calde, fredde e snack. L’attività core del vending si svolge principalmente in Italia che copre l'82% circa del fatturato, in Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Spagna e Svizzera, con circa 280.000 distributori automatici e semiautomatici; il gruppo ha una rete di 127 filiali e circa 4.280 collaboratori. IVS Group serve più di 15.000 aziende ed enti, con quasi 1 miliardo di erogazioni nel 2023.